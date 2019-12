Lionel Richie u jednom od rijetkih izlazaka s 20-godina mlađom djevojkom

Glazbenik Lionel Richie nakon dva propala braka skrasio se s mlađahnom Švicarkom Lisom Parigi, s kojom ga rijetko imamo prilike vidjeti u javnosti

No čini se da je izgubio vjeru u brak kao instituciju te smatra da vjenčani list samo komplicira odnos s partnerom.

‘Volio bih postati otac ponovno. Moram priznati da tako nešto nije problem ni meni ni Lisi. Sviđa nam se ta ideja. No, brak, s druge strane, nije nešto na što bih opet pristao. To je vrlo loše za muškarca. Bio sam dva puta u braku i to me skupo koštalo. Nemam namjeru treći se put u tako nešto upustiti. Žene su jednostavno ubile tu ideju u meni. Djeca uopće nisu problem- bivše žene jesu. Zato se više nikad neću ženiti. No nemam problema obavezati se na bilo koji drugi način osobi koju volim.’