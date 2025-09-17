ANTONIJA STUPAR JURKIN

Lijepa voditeljica vraća se na male ekrane i donosi emisiju za pravu uživanciju

I.Bradić

17.09.2025 u 12:50

Antonija Stupar Jurkin
Antonija Stupar Jurkin Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sanja Agić
Od subote, 27. rujna, na programu Nove TV vraća se popularna emisija 'Arhitekti i projekti', koja u novoj sezoni donosi svjež pristup, zanimljive priče o dizajnu i arhitekturi te novu voditeljicu - Antoniju Stupar Jurkin

Od subote, 27. rujna, gledatelji Nove TV ponovno će moći pratiti omiljenu emisiju o dizajnu i arhitekturi. Jedinstvena emisija 'Arhitekti i projekti' koja je osvojila gledatelje svojom kombinacijom stručnosti, kreativnosti i životnih priča, nastavlja istraživati suvremenu arhitekturu, inovativna rješenja i trendove u dizajnu interijera, a nove epizode donose i posebno iznenađenje.

Voditeljsku palicu emisije preuzet će prepoznatljivo televizijsko lice Antonija Stupar Jurkin!

Dugogodišnje iskustvo u vođenju različitih formata i događanja učinilo ju je sinonimom profesionalnosti i topline, a upravo će njezin prepoznatljiv stil stručnosti i spontanosti obogatiti emisiju novom dinamikom i svježim pristupom.

Ovo je pet najljepših kombinacija boja u interijeru Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević montaža, profimedia

'Drago mi je vratiti se u medijski prostor i opet raditi ono što volim. Jako sam sretna što se vraćam pred gledatelje. Nedostajala mi je ta energija koju donosi vođenje emisije', otkrila je Antonija Stupar Jurkin.

Antonija Stupar Jurkin: 'Jako sam sretna što se vraćam pred gledatelje'
Antonija Stupar Jurkin: 'Jako sam sretna što se vraćam pred gledatelje' Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sanja Agić

Osim televizijske karijere, Antonija je razvila svoj put u području marketinga i event managementa, gdje uspješno spaja kreativnost i komunikacijske vještine, a privatno je posebno veseli restauracija i preuređivanje starog namještaja, hobi koji za nju predstavlja spoj kreativnosti, estetike i unutarnjeg mira.

'Veseli me što ću kroz ovu emisiju moći predstaviti zanimljive projekte, upoznati sjajne arhitekte i dizajnere te zajedno s njima otkrivati priče koje nadahnjuju i oduševljavaju', dodala je voditeljica.

U svemu što radi, Antonija njeguje iskrenost, otvorenost i pozitivan duh, vjerujući da upravo te vrijednosti čine temelj dobre komunikacije, kako pred kamerom, tako i u svakodnevnom životu, Snimanja je, priznaje, posebno vesele.

'Projekt je poseban i drugačiji. Snimanja teku odlično, atmosfera je vrlo prijateljska i opuštena, a suradnja s profesionalnim timom i gostima izuzetno je pozitivna. Posvećeni smo stvaranju vrhunskog sadržaja i sve ide glatko prema planu', rekla je nova voditeljica Stupar Jurkin.

Poseban naglasak bit će na održivosti i „zelenim rješenjima“, uz savjete za brzu primjenu u vlastitim domovima.
Poseban naglasak bit će na održivosti i „zelenim rješenjima“, uz savjete za brzu primjenu u vlastitim domovima. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sanja Agić

Emisija će svake subote u jutarnjem terminu, gledatelje povesti iza kulisa najatraktivnijih arhitektonskih projekata i dizajnerskih inovacija, otkrivajući kako prostor u kojem živimo može postati funkcionalniji, ljepši i inspirativniji. Publika će imati priliku zaviriti u domove poznatih osoba, upoznati se s najnovijim trendovima i proizvodima na tržištu, istražiti kreativna rješenja za male stanove, ali i uživati u razgledavanju velikih, zahtjevnih i luksuznih projekata. Posebna pažnja posvetit će se održivosti i tzv. 'zelenim rješenjima', uz praktične savjete koje gledatelji mogu odmah primijeniti u vlastitim domovima.

Kroz različite rubrike i susrete s arhitektima, dizajnerima i vlasnicima prostora, 'Arhitekti i projekti' donose ne samo inspiraciju, već i bogat izvor ideja za sve koji žele oplemeniti i unaprijediti svoje životne prostore.

