Lijepa voditeljica vraća se na male ekrane i donosi emisiju za pravu uživanciju

Od subote, 27. rujna, na programu Nove TV vraća se popularna emisija 'Arhitekti i projekti', koja u novoj sezoni donosi svjež pristup, zanimljive priče o dizajnu i arhitekturi te novu voditeljicu - Antoniju Stupar Jurkin
Od subote, 27. rujna, gledatelji Nove TV ponovno će moći pratiti omiljenu emisiju o dizajnu i arhitekturi. Jedinstvena emisija 'Arhitekti i projekti' koja je osvojila gledatelje svojom kombinacijom stručnosti, kreativnosti i životnih priča, nastavlja istraživati suvremenu arhitekturu, inovativna rješenja i trendove u dizajnu interijera, a nove epizode donose i posebno iznenađenje.
Voditeljsku palicu emisije preuzet će prepoznatljivo televizijsko lice Antonija Stupar Jurkin!
Dugogodišnje iskustvo u vođenju različitih formata i događanja učinilo ju je sinonimom profesionalnosti i topline, a upravo će njezin prepoznatljiv stil stručnosti i spontanosti obogatiti emisiju novom dinamikom i svježim pristupom.
'Drago mi je vratiti se u medijski prostor i opet raditi ono što volim. Jako sam sretna što se vraćam pred gledatelje. Nedostajala mi je ta energija koju donosi vođenje emisije', otkrila je Antonija Stupar Jurkin.
Osim televizijske karijere, Antonija je razvila svoj put u području marketinga i event managementa, gdje uspješno spaja kreativnost i komunikacijske vještine, a privatno je posebno veseli restauracija i preuređivanje starog namještaja, hobi koji za nju predstavlja spoj kreativnosti, estetike i unutarnjeg mira.
'Veseli me što ću kroz ovu emisiju moći predstaviti zanimljive projekte, upoznati sjajne arhitekte i dizajnere te zajedno s njima otkrivati priče koje nadahnjuju i oduševljavaju', dodala je voditeljica.
U svemu što radi, Antonija njeguje iskrenost, otvorenost i pozitivan duh, vjerujući da upravo te vrijednosti čine temelj dobre komunikacije, kako pred kamerom, tako i u svakodnevnom životu, Snimanja je, priznaje, posebno vesele.
'Projekt je poseban i drugačiji. Snimanja teku odlično, atmosfera je vrlo prijateljska i opuštena, a suradnja s profesionalnim timom i gostima izuzetno je pozitivna. Posvećeni smo stvaranju vrhunskog sadržaja i sve ide glatko prema planu', rekla je nova voditeljica Stupar Jurkin.
Emisija će svake subote u jutarnjem terminu, gledatelje povesti iza kulisa najatraktivnijih arhitektonskih projekata i dizajnerskih inovacija, otkrivajući kako prostor u kojem živimo može postati funkcionalniji, ljepši i inspirativniji. Publika će imati priliku zaviriti u domove poznatih osoba, upoznati se s najnovijim trendovima i proizvodima na tržištu, istražiti kreativna rješenja za male stanove, ali i uživati u razgledavanju velikih, zahtjevnih i luksuznih projekata. Posebna pažnja posvetit će se održivosti i tzv. 'zelenim rješenjima', uz praktične savjete koje gledatelji mogu odmah primijeniti u vlastitim domovima.
Kroz različite rubrike i susrete s arhitektima, dizajnerima i vlasnicima prostora, 'Arhitekti i projekti' donose ne samo inspiraciju, već i bogat izvor ideja za sve koji žele oplemeniti i unaprijediti svoje životne prostore.