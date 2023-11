N. Sa. 29.11.2023 u 08:45

U zagrebačkom Avant Gardenu sinoć uistinu nije nedostajalo glamura, ali ni šljokica, koje je većina poznatih nam lica odabralo za ovaj zimski party u organizaciji Dive. Bile su to poznate bivše i sadašnje voditeljice, od Nevene Rendeli Vejzović i Nikoline Pišek, do Mirne Maras Batinić i Antonije Stupar Jurkin, ali i one koje u posljednje vrijeme baš i ne viđamo često, poput supruge rukometaša Igora Vorija, Olje Vori.