Lepa Brena: 'Ne morate biti u medijima, a da vas ljudi kroz vaš minuli rad vole i poštuju'

Najpopularnija pjevačica bivše države uskoro će proslaviti svoj 58. rođendan i obilježiti 35 godina svoje karijere. Pripreme su u punom jeku, a njezinu obitelj je razveselila vijest i da će u ožujku naredne godine dobiti prvo unuče. Lepa Brena objašnjava zašto joj je bilo bolje u Jugoslaviji, čime danas kao i na početku karijere osvaja publiku te o ulozi bake koja je čeka

Ispričala je čime to osvaja publiku danas kao i na početku karijere.

'Kategorija koja je vrlo važna u poslu jeste upornost, ustrajnost i dobra energija. To ne možete kupiti, to je nešto s čime ste rođeni, to je nešto što je Božji dar, genetika, koju nema svatko. I to što ne možete otići na fakultet i da to s diplomom dobijete, vi dobivate kroz talenat. Naravno tu tek dolazi rad na sebi koji mora da bude vidljiv. Najljepša stvar u životu je kada osjetite da ste napredovali u odnosu na sebe ranije. Život to zove iskustvom ili mudrošću, tako da je velika sreća što mladi ljudi prosto prepoznaju u meni čovjeka, ženu, majku, suprugu i kao nekoga tko se obraća širokim narodnim masama čini sretnom. Jer činjenica da dajete svaki put bolju verziju sebe publici i publika to prepoznaje, zaista je nemjerljiva stvar. Sve to mora biti protkano apsolutnim kvalitetom. Čim trajete znači da ste ipak kvalitetni', poručuje Lepa Brena.

Progovorila je i o dvadvi sina Filipa i snahe Aleksandre te unuku koji bi se trebao roditi u ožujku.

'Filip i Aleksandra su nas zaista ugodno iznenadili i svojom odlukom da se zaruče, pa potom i da se vjenčaju. I nismo ni trepnuli stigla je još jedna radosna vijest da ćemo dobiti prinovu. Saznali smo da Aleksandra nosi dječaka tako da našoj radosti nema kraja', pohvalila se.