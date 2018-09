Leonardo DiCaprio je lud za njom: Hoće li 21-godišnjoj manekenki uspjeti ono što njezinim prethodnicama nije?

O njegovom ljubavnom životu, i ljepoticama koje su prošle kroz njega, mogli bi se napisati romani, a čini se da bi jedan od najdugovječnijih neženja Hollywooda uskoro to mogao i prestati biti. Naime, šuška se kako je njegova veza s 21-godišnjom glumicom i manekenkom iz Argentine toliko ozbiljna da se Leonardo DiCaprio sprema i zaprositi je

Još se uvijek, godinama kasnije, često spominje njegova izjava u jednom od mnogobrojnih intervjua, kako voli 'sasvim normalne i obične djevojke', no, takve u njegovom ljubavnom životu nisu baš postojale. Poduža lista bivših djevojaka Leonarda DiCaprija sastavljena je od najljepših žena današnjice - manekenki Victoria Secreta , modela s naslovnica Sports Illustrateda , ali i kolegica glumica.

Blake Lively, Bar Refaeli i Gisele Bündchen samo su neke od žena koje su pokušale vječnog neženju, 43-godišnjeg Leonarda DiCaprija odvesti pred oltar, no niti jednoj to, barem do sada, nije uspjelo.