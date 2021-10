Legendarni Mišo Kovač završio na liječenju u splitskoj bolnici zbog respiratornih tegoba

''Kralj estrade' nedavno je snimio nove spotove, prije nekoliko dana je primljen na Kliniku za infektologiju splitske bolnice zbog visoke tjelesne temperature. Nalazi se na Odjelu za plućne bolesti i prema prvim informacijama nije pozitivan na koronavirus

To nije prvi put da je 80-godišnja pjevačka legenda završila u bolnici zbog toga. Podsjetimo, prije dvije godine je bio na liječenju u zagrebačkoj Specijalnoj bolnici za plućne bolesti gdje se oporavljao od ozbiljne infekcije pluća. Nedavno je ispričao kako je dosad tri puta izbjegao smrt, a najbliže joj je bio kad sam imao infarkt. Spasili su ga, kazao je, u zadnji čas.

Legendarni Šibenčanin je pak na svom posljednjem velikom koncertu, održanom 22. prosinca u Splitu pred 12.000 obožavatelja, izašao s temperaturom višom od 39 stupnjeva.

'Za mene nema zabranjenih tema, pa to nije ni zdravlje, ni smrt. Smrt je za svakoga. I za Olivera, i za Arsena, i za Rajka, i za mene. Žao mi je što su ti ljudi otišli. Naravno, kao ocu, najžalosnije mi je što je otišao moj sin Edi. Fizički mi Edi fali do bola, međutim on je uvijek sa mnom, svaki dan, svaki sat, u mojoj duši', izjavio je ranije za Jutarnji list.