Legendarna glumica nakon godina šutnje otkrila kako se ekipa 'Prijatelja' ponašala prema njoj

Bili su tu, doslovce, jedno za drugoga, baš kao što je uvodna špica omiljene humoristične serije 'Prijatelji' govorila', no prema svima onima koji su bili tek prolazni likovi kroz kadrove i godine, glavni glumci baš i nisu bili nakloni. O svemu tome sada je po prvi puta progovorila 64-legendarna glumica Kathleen Turner, koja se kao posebna gošća pojavljivala u NBC-jevoj hit seriji, otkrivši kako se nikada nije pretjerano zbližila s ekipom

'Bit ću vam sasvim iskrena: uopće se nisam osjećala ugodno na setu. Njih šestero bili su banda i nisu prihvaćali druge, a mislim da to nije samo moje iskustvo. No, ne vjerujem da je i to bilo namjerno. Bili su ta usko povezana grupa, koja je konstantno bila zajedno, stoga nitko izvan njihovog kruga nije bio bitan', otkrila je za Vulture glumica Kathleen Turner , koja je u seriji imala ulogu Helene Handbasket , oca transvestita Chandlera Binga .

'Možda bi, daKathleen Turner u 'Prijateljima' sam s njima radila nekoliko mjeseci, bila u boljoj poziciji, no o njima mogu zaključiti samo na temelju perioda u kojem sam radila s njima, a to nije bilo dugo.

No, osim po 'Prijateljima' slavna je glumica 'oplela' i po kolegi Burtu Reynoldsu, s kojim je 1988. godine snimala 'Uključujemo se u program'.

'Snimanje s Burtom Reynoldsom bilo je grozno. Prvi dan našeg snimanja me rasplakao rekavši nešto kako neće dopustiti da ga žena zasjeni. Njegovo ponašanje me šokiralo. Uplakana sam izletila iz sobe, nazvala muža i rekla da ne znam što da radim, a on mi je rekao: 'Samo radi ono što najbolje znaš'. Bilo je sve komplicirano jer je ekipa počela zauzimati strane, no što se tiče moje izvedbe, stavila sam sve negativno sa strane.'