Lana Jurčević pokazala lice bez šminke i poručila: 'Odavno sam prestala šarmirati svojim prekrasnim izgledom'

Naša pjevačica, a od nedavno poduzetnica, nema problema s pokazivanjem izdanja na kojima je potpuno drugačija, nije ulickana kao na pozornici ili prilikom pojavljivanja na nekom događanju. To Lana Jurčević čini često, budući da i tako izgleda besprijekorno. Ovog puta je uz pokazivanje lica bez šminke imala i zanimljivu poruku

Za svoje nastupe i javna pojavljivanja najčešće se uređuje sama.

'90 posto vremena sam bez šminke, iako ju volim. Za koncerte se u većini slučajeva sama šminkam, jer me to opušta i kroz to se nekako 'igram'. Tad koristim boje koje u privatnom životu nikada ne bih. Zabavni su mi ti različiti svjetovi koje vodim između privatne Lane i one na sceni', izjavila je ranije.