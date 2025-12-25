Kritičari u ekstazi: 'Ovo je čudo od filma, najbolji ove godine i apsolutni pobjednik'

Recenzije za 'Marty Supreme' su stigle, a sve upućuje na to da nas očekuje velika sezona nagrada za Timothéeja Chalameta. Nova sportska komedija produkcijske kuće A24, već je osigurala status jednog od najiščekivanijih naslova godine, a kritičari ga jednoglasno nazivaju remek-djelom moderne kinematografije.
Režiju ovog ambicioznog ostvarenja potpisuje Josh Safdie, poznat po hitovima 'Uncut Gems' i 'Good Time', koji je scenarij napisao sa svojim dugogodišnjim suradnikom Ronaldom Bronsteinom. Timothée Chalamet tumači lik Martyja Mausera, rođenog prevaranta i nevjerojatno talentiranog igrača stolnog tenisa. Lik je labavo utemeljen na stvarnoj životnoj priči američkog ping-pong prvaka Martyja Reismana, a film je već na projekciji na New York Film Festivalu u listopadu izazvao salve oduševljenja.
Na platformi Rotten Tomatoes film trenutačno drži impresivnih 95 posto pozitivnih ocjena kritike. Osim pohvala za sam film, Chalamet je već u fokusu 'oscarovskog buzza', a glumac je ranije za The Hollywood Reporter otkrio kako je proveo godine trenirajući ovaj sport kako bi bio što uvjerljiviji pred kamerama.
David Rooney, glavni filmski kritičar THR-a, u svojoj recenziji opisuje film kao original koji prkosi žanrovima. 'Ovo je uzbudljiva sportska komedija, ogoljena studija karaktera i vibrirajuća evokacija New Yorka ranih pedesetih — plus reinterpretacija svega navedenog. Zamislite ga kao spoj 'Uncut Gems' i 'Catch Me If You Can' i bit ćete otprilike na pola puta', piše Rooney. On dodaje da je 'Marty Supreme' čudo od filma i 'luda vožnja' u punom smislu te riječi, pružajući publici potpuno senzorno iskustvo.
Rooney posebno hvali i povratak Gwyneth Paltrow, koja se na platna vraća nakon petogodišnje pauze. Njezinu ulogu 'trofejne žene' u braku bez ljubavi opisuje kao jedno od njezinih najboljih ostvarenja: 'Ona dotiče onu melankoličnu, slomljenu milost koja podsjeća na njezinu ulogu u 'The Royal Tenenbaums'. To je ljupka izvedba'.
Chalamet kao ikona novog Hollywooda
Johnny Oleksinski iz New York Posta film naziva 'kinematografskim Mountain Dewom' koji će vas držati pod naponom puna dva i pol sata. 'Nasmijat će vas snažno i često, pa čak i natjerati da malo pocrvenite. Safdie, njegov tim, a posebno njegova glavna zvijezda, servirali su najbolji film godine', navodi Oleksinski.
S njim se slaže i Clarisse Loughrey iz The Independenta, koja Chalameta uspoređuje s ikonama poput Al Pacina. 'On trza udovima, naginje se naprijed gladan i posjeduje onu neodoljivu, promjenjivu energiju koja je pokretala rane izvedbe Pacina', piše Loughrey.
Iako bi se na prvi pogled moglo pomisliti da je riječ o tipičnom sportskom filmu, Peter Bradshaw iz The Guardiana napominje kako 'Marty Supreme' ne prati utabane staze. Nema klasičnih montaža treninga niti naracije o tehnici igre. 'Sam film je ping-pong; ritam i duh stolnog tenisa prisutni su u svakoj sceni. Chalamet urnebesno utjelovljuje nezaustavljivu energiju pokretanu ogorčenjem i samosažaljenjem', zaključuje Bradshaw.
Uz Chalameta i Paltrow, u filmu glume i Tyler, The Creator, Kevin O’Leary, Fran Drescher te Odessa A’zion, čineći postavu koja je, prema riječima kritike, 'apsolutni pobjednik'.