Kritičari u ekstazi: 'Ovo je čudo od filma, najbolji ove godine i apsolutni pobjednik'

Recenzije za 'Marty Supreme' su stigle, a sve upućuje na to da nas očekuje velika sezona nagrada za Timothéeja Chalameta. Nova sportska komedija produkcijske kuće A24, već je osigurala status jednog od najiščekivanijih naslova godine, a kritičari ga jednoglasno nazivaju remek-djelom moderne kinematografije.

Režiju ovog ambicioznog ostvarenja potpisuje Josh Safdie, poznat po hitovima 'Uncut Gems' i 'Good Time', koji je scenarij napisao sa svojim dugogodišnjim suradnikom Ronaldom Bronsteinom. Timothée Chalamet tumači lik Martyja Mausera, rođenog prevaranta i nevjerojatno talentiranog igrača stolnog tenisa. Lik je labavo utemeljen na stvarnoj životnoj priči američkog ping-pong prvaka Martyja Reismana, a film je već na projekciji na New York Film Festivalu u listopadu izazvao salve oduševljenja.​

Na platformi Rotten Tomatoes film trenutačno drži impresivnih 95 posto pozitivnih ocjena kritike. Osim pohvala za sam film, Chalamet je već u fokusu 'oscarovskog buzza', a glumac je ranije za The Hollywood Reporter otkrio kako je proveo godine trenirajući ovaj sport kako bi bio što uvjerljiviji pred kamerama.​

Marty Supreme | Official Teaser HD | A24 Izvor: Društvene mreže / Autor: A24

David Rooney, glavni filmski kritičar THR-a, u svojoj recenziji opisuje film kao original koji prkosi žanrovima. 'Ovo je uzbudljiva sportska komedija, ogoljena studija karaktera i vibrirajuća evokacija New Yorka ranih pedesetih — plus reinterpretacija svega navedenog. Zamislite ga kao spoj 'Uncut Gems' i 'Catch Me If You Can' i bit ćete otprilike na pola puta', piše Rooney. On dodaje da je 'Marty Supreme' čudo od filma i 'luda vožnja' u punom smislu te riječi, pružajući publici potpuno senzorno iskustvo.​

Gwyneth Paltrow Izvor: Profimedia / Autor: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

Rooney posebno hvali i povratak Gwyneth Paltrow, koja se na platna vraća nakon petogodišnje pauze. Njezinu ulogu 'trofejne žene' u braku bez ljubavi opisuje kao jedno od njezinih najboljih ostvarenja: 'Ona dotiče onu melankoličnu, slomljenu milost koja podsjeća na njezinu ulogu u 'The Royal Tenenbaums'. To je ljupka izvedba'.​

Timothée Chalamet i Nicole Flender Izvor: Profimedia / Autor: John Angelillo / UPI / Profimedia

Chalamet kao ikona novog Hollywooda Johnny Oleksinski iz New York Posta film naziva 'kinematografskim Mountain Dewom' koji će vas držati pod naponom puna dva i pol sata. 'Nasmijat će vas snažno i često, pa čak i natjerati da malo pocrvenite. Safdie, njegov tim, a posebno njegova glavna zvijezda, servirali su najbolji film godine', navodi Oleksinski. S njim se slaže i Clarisse Loughrey iz The Independenta, koja Chalameta uspoređuje s ikonama poput Al Pacina. 'On trza udovima, naginje se naprijed gladan i posjeduje onu neodoljivu, promjenjivu energiju koja je pokretala rane izvedbe Pacina', piše Loughrey.​

+4 Odessa A'zion Izvor: Profimedia / Autor: Maya Dehlin Spach / Getty images / Profimedia