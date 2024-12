Kritičari hvale posljednji film Clinta Eastwooda, ali i osuđuju njegov tretman

Već znamo da Hollywood nije zemlja za starce. Čak se i John Ford suočio s prijezirom zbog svojih kasnijih radova, a Billy Wilder je bio prisiljen otići u prijevremenu mirovinu nakon 'Buddyja Buddyja' 1981., kada je imao 75 godina. Wilder je živio do 2002., daleko od onoga što je radio najbolje. U 'Sunset Boulevardu', jednom od njegovih najboljih djela, prikazao je pad bivše zvijezde, no daleko od toga da je Clint Eastwood lik poput Norme Desmond.

Ipak, njezina nezaboravna rečenica - ' I *am* big. It's the *pictures* that got small' - mogla bi poslužiti za definiranje tužnog i blistavog pada izvanrednog redatelja.