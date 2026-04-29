Kris Jenner odgovorila na navode o 'očajnoj' estetskoj operaciji koju je platila 100.000 dolara

Kris Jenner progovorila je o nedavnim tvrdnjama da je bijesna jer njezin navodni facelifting vrijedan 100 tisuća dolara 'popušta' godinu dana nakon operacije. U podcastu 'Khloé in Wonderland', koji vodi njezina kći Khloé Kardashian, 70-godišnja reality zvijezda poručila je da su takvi navodi netočni.

ZAR JE TO ONA?

'To je čista laž', rekla je Kris Jenner, dodajući da Levinea smatra 'umjetnikom'.

Kris je izvještaje nazvala 'razočaravajućima' i istaknula da 'ne mogu biti dalje od istine'. Posebno je naglasila da iznimno cijeni plastičnog kirurga dr. Stevena Levinea, kojeg je Page Six ranije naveo kao liječnika koji je izveo njezin zahvat.

'To zaista šteti nekom drugom'

Jenner je objasnila da nije htjela reagirati zbog sebe, nego zbog liječnika koji se našao u središtu medijskih napisa.

'Uznemirena sam jer ljudi okrivljuju njega. Jedini razlog da progovorim ili kažem nešto o tome jest taj što to zaista šteti nekom drugom', rekla je.

Dodala je i da bi mogla nabrojiti slavne osobe koje su, prema njezinim riječima, bile kod istog kirurga, ali da to nikada ne bi učinila.

'Mogla bih vam dati popis samo onih za koje znam, nikada ne bih, ali svih tih ljudi na kojima je radio', rekla je.