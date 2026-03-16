Krankšvester napustili diskografsku kuću: 'Podigli smo tužbu da cijelu priču razriješe odrasli ljudi'

Kako su dečki iz benda Krankšvester objavili na svom Facebook profilu, njihovoj suradnji s diskografskom kućom yem došao je kraj, a priča je sada epilog dobila i na sudu

Hrvatski hip hop sastav iz Osijeka, Krankšvester, čine 3ki Stil odnosno 3ki Davor Miletić i Sett, poznatiji kao Hrvoje Marjanović, koji su najveći uspjeh postigli s underground hitom 2017. godine, pod nazivom 'Gaber'. Za svoju glazbu, točnije za svoj album hip-hop glazbe, nagrađeni su 2022. Porinom. Dečki su danas putem društvenih mreža najavili razlaz s diskografskom kućom yem, a što se točno dogodilo otkriva poduži status koji prenosimo u cijelosti:

'Kao što je mnogima već dulje vrijeme poznato, nakon višegodišnje suradnje napustili smo yem o čemu smo prošle godine i obavijestili sve naše pratitelje na društvenim mrežama. Budući da smo tijekom proteklog perioda naišli na više različitih tumačenja našeg odlaska, od kojih su se neka pokazala i profesionalno štetnima za nas, odlučili smo javno obznaniti razloge odlaska zbog kojih smo, na kraju krajeva i podigli tužbu. Temeljni razlog odlaska bila je netransparentnost, a po odlasku smo doznali i razmjere te netransparentnosti koja je u prvom redu vezana za novac od streaming prava.

Bebe, vjenčanja i prekidi: Gdje su danas bivši 'Savršeni'? Izvor: Ostale fotografije / Autor: Tportal

S obzirom na to da kolaju verzije priče prema kojima mi Zvoni Pušiću dugujemo novac, želimo jasno dati do znanja da se radi o kompletnim izmišljotinama, štoviše, istina je upravo suprotna. Novac se duguje nama jer izvještaji o zaradi rijetko se ili nikada nisu podnosili već se isplaćivalo stihijski i isključivo na naš zahtjev, potrebni ugovori nisu postojali, a takvo se ponašanje nastavilo i nakon odlaska pa se obaveze već mjesecima bahato ignoriraju ili nam njegov odvjetnik predlaže rokove kojih se Pušić ne drži. Izigrano povjerenje Nakon više neuspjelih pokušaja da cijelu ovu situaciju riješimo izvansudski, bez suvišne drame i u nadi da će tako obje strane namiriti svoja potraživanja, Pušić je sve to, iz nama nejasnih i u konačnici irelevantnih razloga odbijao učiniti. Budući da nitko ozbiljan nema vremena za ove djetinjaste ispade, tantrume i igre, podigli smo tužbu da cijelu priču za Pušića razriješe odrasli ljudi. I za kraj, tu je i problem dvaju albuma koja su i dalje pod etiketom yem. Naravno, odlučili smo preuzeti kontrolu i nad tim albumima jer u svojoj 'šutljivosti', Pušić ne samo da ignorira prijedloge dogovora već i svoje obaveze pa više od godinu dana nije isplatio novac od streaminga. Ne pada nam na pamet ostavljati albume u vlasništvu neodgovornog izdavača koji ovako bahato krši temeljna prava.