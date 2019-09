Kraće ne može: Indira Levak rođendan slavi u najseksi kombinaciji do sada

View this post on Instagram

Ne brojim godine već osmijehe i sretne dane. Slavim život i svake godine se osjećam sve bolje u vlastitoj koži, voljenije, sretnije i zadovoljnije! Za rođendan sam poželjela novu frizuru i @vikleriruz mi je čarobnim štapićem ostvario želju! Zar to nije genijalno! Ovaj put na moj roćkas ja ću iznenaditi Mireka! 😂 Stiže mu kući zanosna plavuša s vjetrom u kosi! 🎉 Hvala dragi moji na divnim čestitkama! ❤️ #bday #happiness💕 #funfun #love #dugokosa @vikleriruz #životjesada