Koncert Eagles of Death Metal u Zagrebu pomaknut na 8. svibnja

Američki rockeri Eagles of Death Metal pomaknuli su datum svog koncerta u Zagrebu, tako da će u Tvornici kulture nastupiti 8. svibnja, objavio je organizator koncerta agencija LAA

'Onaj tko voli rock’n’roll treba izaći van u rock’n’roll. Osjećam se kao da sam bio zaključan godinama i spreman sam se pustiti s lanca. Eagles of Death Metal spremni su opet uzdignuti se', poručio je frontman benda Jesse Hughes.

Eagles of Death Metal na ovoj turneji nastupaju u sastavu: Jesse Hughes glas i gitara, Jennie Vee na basu, Jorma Vik na bubnjevima i Joshua Jove na gitari.

Bend su osnovali najbolji prijatelji Jesse Hughes i Josh Homme (lider Queens of the Stone Age), 1998. godine u kalifornijskom Palm Desertu. Ime je nastalo kada se jedan od njih zapitao kako bi zvučao spoj grupe Eagles i death metal žanra.

Unatoč imenu, ne sviraju death metal. Teško ih je smjestiti u određeni glazbeni žanr, sviraju energični rock s naglašenim gitarskim riffovima i žestokim ritmom bubnjeva.

Albumi 'Peace, Love, Death Metal' (2004.), 'Death by Sexy' (2006.) i 'Heart On' (2008.) lansirali su ih u sam vrh svjetske rock scene, dok su hitovi poput 'I Want You So Hard', 'I Got a Feelin' (Just Nineteen)', 'Wannabe in L.A', 'Miss Alissa', 'Cherry Cola', 'Only Want You' osvojili publiku razornom energijom.

Dosad su tri puta svirali u Hrvatskoj, bili su i jedni od headlinera InMusic festivala na zagrebačkom Jarunu, a posljednji puta rasprodali su Tvornicu u veljači 2016. godine. Bilo je to nakon nemilog događaja koji se krajem 2015. godine dogodio na njihovom koncertu u Parizu.

Tada je tijekom nastupa Eagles of Death Metal u poznatom pariškom klubu Bataclan u napadu islamskih ekstremista ubijeno 89 ljudi, među kojima i jedan član prateće ekipe koji je prodavao majice i CD-ove benda. Članovi benda prošli su neozlijeđeni, a turneju su nastavili kroz nekoliko mjeseci.