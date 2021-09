Komentara ne nedostaje: Maja Šuput privlačila poglede ekstravagantnim ukrasom s perjem

Maja Šuput, članica žirija u osmoj sezoni 'Supertalenta', ponovno je 'užarila' društvene mreže neobičnim stajlingom koji je pokazala u prvoj emisiji ovog popularnog showa na Novoj TV

U samo sat vremena Maja je zaradila više od 7 tisuća lajkova, a mnogi su joj komplimentirali kako izgleda bolje no ikada.

'To je Maja, to može samo ona. Super i originalna uvijek', glasio je jedan komentar Majinih obožavatelja.

No bilo je i onih kojima je ovaj look bio 'too much'.