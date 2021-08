Kolovoz vas vjerojatno neće prikovati za male ekrane, ali izdvojili smo nekoliko zanimljivih novih naslova koje bi vrijedilo pogledati

Ako uživate u čarima savršeno organiziranog i pospremljenog doma po principu Marie Kondo, razveselit će vas vijest da od ovoga kolovoza guruica organiziranosti pokazuje kako se njene metode mogu primijeniti u našem poslovanju, odnosima i zajednici. Ako ne, opustite se uz neku od malobrojnih novih serija koje donosi kolovoz, među kojima su i one s Nicole Kidman i Sandrom Oh

Premijeru dokumentarne serije donosi 4. kolovoza HBO GO, a potražite ga u ponudi MAXtv-a .

Ovaj višedijelni dokumentarac istražuje putovanje Baracka Obame od ranog djetinjstva do postanka 44. američkim predsjednikom, smješteno u kontekst razvoja rasne povijesti države.

Cruel Summer: Amazon (6. kolovoza)

Radnja ove kriminalističke serije odvija se tijekom ljeta od 1993. do 1995. godine. Neugledna srednjoškolka Jeanette (Chiara Aurelia) iznenada se suočava s popularnošću nakon otmice popularne kolegice Katie (Olivia Holt). No popularnost joj se brzo mijenja pa se već 1995. smatra jednom od najomraženijih osoba u Americi, a razlog za to moguća je povezanost Jeanette s otmicom Katie.