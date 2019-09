Kim Kardashian ogoljela dušu i priznala koliko joj bolest problema pričinjava

Oni koji ne prate jedan od najpopularnijih reality showova na svijetu 'Keeping Up With The Kardashians', na prvu bi možda i pomislili kako članovi klana Kardashian-Jenner vode savršene živote i nemaju apsolutno nikakve probleme. No, samo malim grebanjem površine otkrivaju se detalji koji su mnoge iznenadili, osobito oni koji imaju veze sa zdravljem

Vjerojatno najpopularnija reality zvijezda na cijelom svijetu, Kim Kardashian, rijetko se može vidjeti bez poprilične količine šminke na licu. Čini se kako ona s njom odlazi i na spavanje, jer, barem sudeći po fotografijama i snimkama, ona je uvijek pomno dotjerana. Po tome svemu dalo bi se zaključiti i da ima savršeni ten, no sve to daleko je od istine. Kim Kardashian West odavno je priznala kako ima velikih problema sa psorijazom, kako po licu, tako i po tijelu, i upravo nju prikriva s nekoliko slojeva šminke.

Upravo o svojoj borbi s psorijazom progovorila je i dirljivom eseju koji je napisala, a koji je objavljen na Poosh.com, a u kojem govori i o psorijatičnom artritisu. 'Iako sam već odrastajući bila upoznata s psorijazom, budući da je i moja mama vodila borbu s njom, niti sanjala nisam kakav će biti moj život i kako ću se sama boriti s tom autoimunom bolesti. Ja sam jedino dijete u obitelji koje je naslijedilo njezinu bolest. Baš sam sretnica', počela je svoju priču Kim Kardashian, prisjetivši se i prve pojave psorijaze na njezinom tijelu, prije 13 godina.

Danas 38-godišnjakinja, isprva je pokušavala zaustaviti širenje injekcijama kortizona, koje joj je davao tadašnji susjed dermatolog. Zahvaljujući tome, punih pet godina nije imala problema s psorijazom, a onda se ona ponovno vratila. 'Posljednjih osam godina, iako su točke psorijaze svuda po meni i totalno su nepredvidive, jedna je uvijek konstantna i to ona na donjem dijelu moje desne noge, a koja je nestala svaki put kada sam ostala trudna.' No, psorijaza po licu i tijelu nije došla sama. S njom se pojavio i psorijatični artritis, od kojeg je imala problema s uzimanjem telefona ili korištenjem četkice za zube. Iako je isprva mislila kako je preforsirala tijelo vježbanjem, ubrzo je shvatila što se događa.

'Dobila sam osjet u rukama, no onda sam shvatila da bol dolazi iznutra, osjećala sam je u kostima. Suze su same počele teći i osjećala sam se izgubljeno', dodala je Kim Kardashian, otkrivši kako joj je nedavno postavljena dijagnoza reumatidnog artritisa, a sumnjalo se da ima još jednu autoimunu bolest- lupus, no to se pokazalo lažnim. Za svoju bolest pokušala je, kaže, apsolutno sve - od prirodnih medikamenata, seruma, krema, pjena, pa do svega što su preporučili dermatolozi i ostali stručnjaci. Danas je, priznaje, naučila živjeti s psorijazom i više se toliko ne opterećuje.