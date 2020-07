Kim Kardashian i Kanye West ne žive zajedno već godinu dana?

Daleko od toga da Kim Kardashian i Kanye West u šest godina od vjenčanja već nisu imali bračne izazove, no ovaj bi mogao biti najveći do sad

Kanye West većinu vremena provodi na svom ranču vrijednom 14 milijuna dolara u Wyomingu dok ga Kim Kardashian s djecom navodno posjećuje samo jednom mjesečno. Prema Daily Mailu, takva obiteljska dinamika odvija se već godinu dana.

No, ne slažu se svi mediji o razlozima odvojenog života. Neki mediji tvrde da je je Kanye West tako odlučio jer je to bolje za njegovo stvaralaštvo, dok drugi tvrde da je to bila zajednička odluka za dobrobit djece.