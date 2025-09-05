PHOEBE GATES

Kći Billa Gatesa prekinula s dečkom, unukom Paula McCartneyja

E. K.

05.09.2025 u 23:50

Phoebe Gates Izvor: Profimedia / Autor: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia
Phoebe Gates više nije u vezi s Arthurom Donaldom, inače unukom proslavljenog glazbenika Paula McCartneyja

Phoebe Gates (22) i Arthur Donald, unuk Paula McCartneyja, prekinuli su. Par je prvi put izazvao glasine o vezi u listopadu 2023. a Phoebe je javno potvrdila njihovu romansu u lipnju 2024. godine, piše People.

Mlađa kći Billa Gatesa i Melinde French Gates više nije u vezi s 26-godišnjim Donaldom, no u njezinom životu nalazi se novi muškarac.

U posljednjoj epizodi podcasta koji vode ona i Sophia Kianni, 'The Burnouts', Phoebe, 22 godine, dala je nekoliko pomalo zbunjenih komentara o muškarcu s kojim trenutačno izlazi, rekavši da on 'doslovno nema Instagram'.

'To je nevjerojatno. Najbolja je stvar ikad. I ovo je potpuno novo za mene. Nikada nisam bila s nekim takvim', dodala je.

Nova ljubav

Iako nije dala dodatne informacije o njegovom identitetu, rekla je da, iako on nema Instagram, ona mu ipak pokazuje videozapise koje radi za Phiju, njezin alat za shopping koji koristi umjetnu inteligenciju za pronalazak najboljih cijena u modi.

'Kažem mu, 'Pustit ću ti novi video koji smo upravo objavili na Phia računu jer sam dala sve od sebe za taj projekt, u redu? Ti ćeš sada sjediti ovdje i gledati.' A on kaže, 'U redu', rekla je Phoebe. Phoebe i Donald prvi su put izazvali glasine o vezi u listopadu 2023. U siječnju 2024. snimljeni su zajedno na premijeri 'Feud: Capote vs. The Swans' u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku. Phoebe je prvi put javno potvrdila njihovu vezu u lipnju 2024. kada je na Instagramu podijelila fotografije s fakultetske diplome, s Donaldom kojeg je označila kao dečka.

Par je kasnije viđen zajedno na događaju The Albies u društvu Phoebine majke. Phoebe i Donald upoznali su se kada je Phoebe surađivala s dizajnericom Stellom McCartney, Donaldovom tetom.

On je najstariji sin Mary McCartney i njezinog bivšeg supruga Alistaira Donalda.

Prije toga Phoebe je bila u vezi s Robertom Rossom, dok je Donald bio povezivan s Avom Phillippe, kćeri Reese Witherspoon i Ryana Phillippea.

PRIZOR KOJI SE PAMTI

