Kćer bivšeg premijera Tihomira Oreškovića pohvalila se uspjehom svoje lijepe sestre

Ella Orešković, kćer bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Tima Oreškovića, koja se ove godine natjecala i na Dori, na društvenim se mrežama pohvalila velikim uspjehom svoje sestre Emme

Obitelj Orešković ovih dana doista ima puno razloga za slavlje.

Ella Orešković koju smo mogli vidjeti na ovogodišnjoj Dori u Opatiji na kojoj je izvela pjesmu 'Come this Way', nije odoljela putem Instagrama čestitati veliki uspjeh svojoj sestri Emmi koja je završila studij na zagrebačkom Medicinskom fakultetu.

Lijepa Ella je ponosno pozirala sa svojom zgodnom sestrom uz poruku 'So proud of you', a brojni su se pratitelji pridružili čestitkama.

'Pjesma je ljubavna, srednjeg tempa, s malim retro touchem. Zvuči moderno, čvrsto i premda je nezahvalno opisivati ju, jer se ona prije svega mora čuti, rekla bih da je to nešto u stilu onog što na svjetskoj sceni radi Dua Lipa', ispričala je tad Ella Orešković za Jutarnji list. Za skladbu koju je izvela u Opatiji, 'Come This Way', glazbu je napisao Siniša Reljić Simba, a stihove sama Ella koja inače studira na Universidad Catolica San Antonio de Murcia u Španjolskoj.

Inače, u Zagrebu je pohađala American International School of Zagreb, a u slobodno vrijeme u ranijem je intervjuu otkrila kako voli slušati R'n'B, pop i soul glazbu.