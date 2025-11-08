PRVO POJAVLJIVANJE

Kate Middleton zablistala od ponosa: Princ George obilježio je veliku večer

L.M.B.

08.11.2025 u 22:47

Kate Middleton i princ George
Kate Middleton i princ George Izvor: Profimedia / Autor: Jack Taylor, PA Images / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Princ George svojim se prvim javnim nastupom na ovom svečanom događaju diskretno, ali vidljivo, uključio u kraljevske dužnosti – simbolično potvrdivši da nova generacija Windsora već polako preuzima odgovornost sjećanja na povijest i tradiciju koju njegovi djed i baka godinama brižno čuvaju

U Londonu je održan Royal British Legion Festival of Remembrance, tradicionalna svečanost kojom se odaje počast britanskim i savezničkim vojnicima poginulima u ratovima, a ovogodišnje izdanje obilježilo je iznenađujuće prvo pojavljivanje 12-godišnjeg princa Georgea uz majku, princezu Kate Middleton.

vezane vijesti

Bez princa Williama

Događaj, održan 8. studenoga u Royal Albert Hallu, okupio je brojne članove britanske kraljevske obitelji, među kojima su bili kralj Charles III. i kraljica Camilla, dok princ William, koji se tek vratio iz Brazila, nije prisustvovao.

Kate Middleton i princ George
  • Kate Middleton i princ George
  • Kate Middleton i princ George
  • Kate Middleton i princ George
Kate Middleton i princ George Izvor: Profimedia / Autor: Jack Taylor, PA Images / Alamy / Profimedia

Kate Middleton, 43-godišnja princeza od Walesa, pojavila se u elegantnom crnom izdanju s crvenim makom na reveru, simbolom sjećanja na poginule vojnike. Princ George, najstariji sin kraljevskog para, pratio je majku u istom tonu – u tamnom odijelu s istaknutim makom, obilježjem koje se koristi još od 1921. godine, inspirirano poznatom pjesmom Johna McCraea 'In Flanders Fields'.

Povijesno pojavljivanje

Ovo je Georgeovo prvo pojavljivanje na ovoj svečanosti, a ranije ove godine već je imao priliku sudjelovati na čajanki u Buckinghamskoj palači koju su za veterane i sudionike Drugog svjetskog rata priredili kralj Charles i kraljica Camilla.

Ovogodišnji Festival imao je posebno značenje jer se obilježava 80. godišnjica završetka Drugog svjetskog rata. Princeza Kate time je nastavila tradiciju koju rijetko propušta, iako je prošle godine događaju prisustvovala u sklopu oporavka od liječenja karcinoma, o kojem je javnost obavijestila početkom 2024. godine, kada je objavila da je u remisiji.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

Članovi kraljevske obitelji ponovno će se okupiti sutra, 9. studenoga, na nacionalnom obilježavanju Dana sjećanja kod spomenika Cenotaph u središtu Londona, dok će princeza Kate 11. studenoga sudjelovati na komemoraciji povodom Dana primirja u Nacionalnom memorijalnom arboretumu, gdje će položiti vijenac i predvoditi dvoipolminutnu šutnju u čast poginulima.

U isto vrijeme, kralj Charles, kraljica Camilla i princ William prisustvovat će prijemu za veterane Drugog svjetskog rata u dvorcu Windsor, što će ujedno biti i prvo zajedničko okupljanje kraljevske obitelji nakon što je bivšem princu Andrewu oduzet naslov i sve kraljevske počasti.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PONOVILA STAJLING

PONOVILA STAJLING

Severina napravila novi spektakl u Areni: Pogledajte nezaboravne trenutke druge večeri
FANTASTIČNA KATALONKA

FANTASTIČNA KATALONKA

Rosalía ruši sve granice: Nova kraljica popa pronašla je Boga i snimila najvažniji album godine
IZBJEGLA NESREĆU

IZBJEGLA NESREĆU

Arianu Grande skoro je pogazio auto: Zastrašujuć trenutak zabilježile su kamere

najpopularnije

Još vijesti