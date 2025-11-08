Kate Middleton zablistala od ponosa: Princ George obilježio je veliku večer

U Londonu je održan Royal British Legion Festival of Remembrance, tradicionalna svečanost kojom se odaje počast britanskim i savezničkim vojnicima poginulima u ratovima, a ovogodišnje izdanje obilježilo je iznenađujuće prvo pojavljivanje 12-godišnjeg princa Georgea uz majku, princezu Kate Middleton.

Događaj, održan 8. studenoga u Royal Albert Hallu, okupio je brojne članove britanske kraljevske obitelji, među kojima su bili kralj Charles III. i kraljica Camilla, dok princ William, koji se tek vratio iz Brazila, nije prisustvovao.

Kate Middleton, 43-godišnja princeza od Walesa, pojavila se u elegantnom crnom izdanju s crvenim makom na reveru, simbolom sjećanja na poginule vojnike. Princ George, najstariji sin kraljevskog para, pratio je majku u istom tonu – u tamnom odijelu s istaknutim makom, obilježjem koje se koristi još od 1921. godine, inspirirano poznatom pjesmom Johna McCraea 'In Flanders Fields'.

Povijesno pojavljivanje

Ovo je Georgeovo prvo pojavljivanje na ovoj svečanosti, a ranije ove godine već je imao priliku sudjelovati na čajanki u Buckinghamskoj palači koju su za veterane i sudionike Drugog svjetskog rata priredili kralj Charles i kraljica Camilla.

Ovogodišnji Festival imao je posebno značenje jer se obilježava 80. godišnjica završetka Drugog svjetskog rata. Princeza Kate time je nastavila tradiciju koju rijetko propušta, iako je prošle godine događaju prisustvovala u sklopu oporavka od liječenja karcinoma, o kojem je javnost obavijestila početkom 2024. godine, kada je objavila da je u remisiji.