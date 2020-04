Dramatično pogoršanje zdravstvenog stanja britanskog premijera Borisa Johnsona, zaraženog koronavirusom, zabrinulo je britansku javnost, ali i kraljevsku obitelj, čiji član također boluje od istog virusa. Kate Middleton i princ William poslali su Johnsonu i njegovoj obitelji riječi podrške u ovim teškim vremenima te mu poželjeli brz oporavak

Otkako se test na koronavirus pokazao pozitivnim, 55-godišnji premijer je desetak dana proveo u samoizolaciji, no zbog pogoršanja njegova zdravstvenog stanja Johnson je u ponedjeljak navečer premješten na odjel intenzivne njege u londonskoj bolnici St Thomas. Iako za sada nije na respiratoru, britanski mediji izvijestili su kako je Johnson primio kisik, a iz vlade su priopćili kako je premijer premješten u bolnicu u slučaju da mu zatreba respirator.

Princ Charles uspješno se oporavio od koronavirusa. Imao je blage simptome, pa je već nakon tjedan dana dobio dozvolu da napusti izolaciju. Javnosti se obratio dirljivom porukom.

'Nakon što sam otkrio da sam zaražen, srećom samo s vrlo blagim simptomima, našao sam se s druge strane bolesti, no ništa manje socijalno udaljen ili izvan opće izolacije. Kao što svi sad doznajemo, ovo je neobično, frustrirajuće i često uznemirujuće iskustvo, kad je nemoguće biti u društvu obitelji i prijatelja, kad sve normalne životne strukture nestanu. U ovo doba tjeskobe i bez presedana, moja žena i ja posebno mislimo na one koji su izgubili voljene u ovako teškim i nenormalnim okolnostima te na one koji trpe bolest, izolaciju i usamljenost', napisao je 71-godišnji princ Charles.