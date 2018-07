Kate Middleton glava je kuće i drži sve konce u svojim rukama

Osim kao par, princ William i Kate Middleton oduševljavaju kao brižni obiteljski ljudi i roditelji. Nedavno su dobili trećeg nasljednika i proširili svoju malu zajednicu. Preslatka dječica kraljevskog para izrastaju u poštene, pristojne i pažljive mlade ljude, a sve zbog pravilnog odgoja za koji je najviše zaslužna upravo njihova majka koja, kao i većina žena, drži sve konce u svojim rukama

No sudeći prema onome što smo do sada vidjeli, iako ponekad znaju nasmijati javnost svojim zaigranim ponašanjem, princ George i princeza Charlotte pristojna su djeca koja se itekako razlikuju od većine svojih vršnjaka. Zasluge za to možemo pripisati pravilnim odgojnim metodama njihovih roditelja.