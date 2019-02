Kate Middleton dijeli savjete o djeci? Vojvotkinja svojim iskustvom planira pomoći drugim roditeljima

Unatoč osoblju koje joj je na raspolaganju od 0 do 24, Kate Middleton voli sama brinuti o svojoj djeci i s njom provoditi što je moguće više vremena, a svoje je dugogodišnje iskustvo odlučila iskoristiti u humanitarne svrhe, tako što je okupila tim stručnjaka s kojima nastoji pronaći način kako roditeljima pomoći u odgoju djece

Vojvotkinja od Cambridgea zna kako je to žonglirati između obitelji i posla, u njezinom slučaju službenih događanja kojima je dužna prisustvovati i humanitarnih organizacija čiji je pokrovitelj. Kate je nedavno posjetila udrugu Family Action koja uz pomoć volontera diljem zemlje pruža podršku roditeljima i skrbnicima putem telefonskih poziva, mailova i SMS poruka.

Ondje je 37-godišnja vojvotkinja progovorila o drugoj strani majčinstva o kojoj se rjeđe govori - o tome koliko je roditeljima teško nositi se s izazovima roditeljstva .

'Sve to izuzetno je teško. U prvim danima majčinstva, s novorođenčetom, većina majki dobije veliku pomoć, svi joj rado uskaču, no nakon što dijete napuni godinu dana, sve to nestane. Nakon toga treba pročitati puno knjiga. Svi mi prolazimo kroz iste borbe', rekla je Kate Middleton tijekom posjeta udruzi.

Vojvotkinja i ponosna majka troje djece, princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa, odlučila je kako svoje dugogodišnje iskustvo majčinstva želi iskoristiti za pomoć drugim roditeljima koji možda ne znaju što ih čeka.