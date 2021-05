Katarina Baban izvedbom Maitre Gimsa oduševila žiri, a Indira joj je poručila: 'S takvom lakoćom pjevaš takvu pjesmu da sam ljubomorna'

U šestoj emisiji hit showa 'Tvoje lice zvuči poznato All stars' prikazanoj ove subote, svojom izvedbom Maitre Gimsa žiri i kolege natjecatelje oduševila je Katarina Baban. Svojom pobjedom Katarina je osigurala 10.000 kuna koje će u Nova TV u njezino ime donirati udruzi za dobrobit i zaštitu životinja 'Hrabre njuške' koja se brine za nezbrinute životinjice

'Ti si njegov glas od prve do zadnje note držala suvereno, hrabro, vrlo impresivan nastup', rekao je Igor. 'Ti s takvom lakoćom pjevaš takvu pjesmu da sam ljubomorna', pohvalila ju je Indira. 'Ovo je bilo toliko impresivno, bila si fantastična. Bilo je brutalno, ni u jednoj sekundi se nije čula Katarina, bilo je odlično'', oduševljena je bila Nives.

TVOJE LICE ZVUČI POZNATO ALL STARS

Damira Kedžu imali smo prilike gledati kao Freddieja Mercuryja. 'Ovo je bilo onako kako je trebalo biti – za uživanje', riječi su kojima se Goran osvrnuo na Damirov nastup. ''Ti si s razlogom bio u strahu jer nakon prošlosezonskog Fabijanovog Freddieja nijedan Freddie mi više nije dovoljno dobar, ali ti si bio dobar', komentirala je Nives. 'Uistinu ti je teško naći manu, to je bilo pompozno i karizmatično. Uživali smo, a uživao si i ti', osvrnula se Indira.

Kanadskog hit makera The Weeknd utjelovila je Maja Bajamić koja je pred žirijem izvela pjesmu 'Blinding lights'. 'Jako efektan nastup. Fascinira me kod tebe što možeš mijenjati boju glasa'', rekla joj je Indira. 'Da Weeknd ovako izgleda uživo ja bih ga i gledala, a ne samo slušala. Meni je ovo bez greške odrađeno i bravo Majo', komentirala je Nives. 'To nije izvođač koji tebi može dati da se razmašeš u punom smislu, ali odlično si se držala', primijetio je Goran.