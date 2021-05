Mario Roth duhovnom izvedbom kao Afrikanka Nomcebo oduševio žiri, a Goran mu je poručio: 'Ovo je bilo nešto od čega se naježiš'

U posljednjem izdanju showa 'Tvoje lice zvuči poznato' pobjedu je odnio Mario Roth fenomenalnom interpretacijom afričke pjevačice Nomcebo koja je hit pjesmom 'Jerusalema' osvojila svijet

Nova TV će po pobjednikovom odabiru 10 tisuća kuna donirati udruzi Maslačak iz Križevaca.

'Ovo je bila jedna od najboljih duhovnih imitacija. Bilo je fascinantno kako si je dobro imitirao. Ovo je bilo nešto od čega se naježiš. Ovo me zaista fasciniralo', rekao je Goran. 'Zadivljena sam ovime što sam vidjela. Ovo je toliko dobro leglo, i stasom i glasom i stav i kretnje. Zaista si nam dočarao njezinu duhovnost. Sve je prštalo od optimizma i radosti', istaknula je Nives. 'Divno si to duhovno izveo', pohvalio ga je Igor. 'Nevjerojatno ti je dobro sjela ova uloga. Ovo ti je bila najbolja uloga do sada. Bojom glasa, kretnjom, stavom, bilo je lijepo i dostojanstveno', oduševljena je bila i Indira.