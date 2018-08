Kako je smrt princeze Diane zauvijek promijenila kraljevsku obitelj

Dok je britanski puk nakon pogibije voljene princeze Diane tonama cvijeća zatrpavao glavni ulaz Kensingtonske palače i 11 sati čekao u redu kako bi se upisali u knjigu žalosti, kraljica Elizabeta II je šutjela u svom utočištu, 830 kilometara udaljenom dvorcu Balmoral u Škotskoj. Kad su nakon višednevne tuge i šoka primijetili, a onda i zapitali zašto zastava na Buckinghamskoj palači nije spuštena na pola koplja, i zašto kraljica nije još izgovorila niti jednu riječ, najavljeno je spuštanje zastava na dan sahrane 6. rujna, a u svom govoru dan ranije kraljica je opisujući princezu upotrijebila riječi nesvojstvene kraljevskoj obitelji, a koje su dvadeset godina nakon Dijanine pogibije iz dubina hladnih plemića ipak isplivale na površinu

Harry je u razgovoru za The Telegraph priznao kako je godinama nakon majčine smrti patio od depresije, jer je potiskivao svaku emociju i često bio na rubu osobnog sloma ili da udari nekoga.

'Moj način suočavanja s tim bilo je guranje glave u pijesak. Odbijao sam razmišljati o svojoj majci jer nisam vidio kako bi mi to moglo pomoći. Mislio sam da će me to samo rastužiti, a vratiti je ne može', ispovjedio se Harry kojemu je stariji brat William pokušao pomoći govoreći da je potpuno u redu govoriti o tome, ali mu je na kraju sugerirao da potraži stručnu pomoć.

'Da je kojim slučajem umro Charles, a Diana ostala skrbjeti o svojim sinovima, sasvim sigurno bi se porinula za njihove osjećaje, i bez obzira što god trebalo, tražila bi stručnu pomoć za njih', kaže za New York Post Christopher Andersen, autor prodavane knjige 'Game of Crowns'.

No dogodilo se obrnuto, a Andersen kaže kako kraljevska obitelj nije učinila ništa, ili je učinila vrlo malo, po pitanju suočavanja Williama i Harryja s majčinom smrću, kako u tom trenutku, tako i godinama kasnije.

'Samo koji sat nakon što su im rekli da im je majka poginula u prometnoj nesreći, dječake su prisilili da s kraljicom prisustvuju na nedjeljnoj misi tijekom koje ime njihove majke čak nije niti spomenuto. U jednom se trenutku misne službe zbunjeni princ Harry nagnuo prema ocu, princu Charlesu, i upitao ga je li siguran da je mama mrtva', podsjeća Anderson.

Diana je bila glas onih koji su u društvu bili ušutkavani, a kao nastavak njezine ostavštine, Harry je s bratom Williamom i njegovom suprugom Kate Middleton osnovao Heads Together, inicijativu za prikupljanje novca i podizanje svijesti o mentalnom zdravlju.

Svoju toplinu i brižnost Diana je unijela i u Buckinghamsku palaču, koja se s tim nije baš imala prilike ranije upoznati, i ostala zapamćena po modernijem pristupu monarhiji. Ruku je pružala zaraženima s HIV-om, sinove vodila u posjet londonskim beskućnicima, a prošetala je i djelomično očišćenim minskim poljem.