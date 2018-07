Meghan Markle do sada je, slučajno ili ne, prekršila mnoga kraljevska pravila, a evo i koja

Iako nije odrasla u Velikoj Britaniji, a kamoli u kraljevskoj obitelji, javnost često zamjera Meghan Markle na propustima koje čini na javnim događanjima. U čemu je do sada sve pogriješila i zašto, otkrivamo vam u daljnjem tekstu

No to joj ne bi trebalo zamjeriti jer, za razliku od svoje pokojne svekrve, princeze Diane , koja je odrasla u aristokratskoj obitelj, ali i Kate Middleton , rođenoj u uglednoj obitelji i dobro upoznatoj s time koliko stanovnicima znači kraljevska obitelj, vojvotkinja od Sussexa odrasla je samo s majkom u dalekom Los Angelesu.

Javnost joj nije zaboravila ni kada se pojavila na paradi Trooping of the Colour te nije poštovala pravilo odijevanja. Naime, po službenom protokolu, članice kraljevske obitelji trebale bi imati prekrivena ramena, no Meghan je to ignorirala, pojavivši se na balkonu Buckinghamske palače u elegantnoj haljini s potpisom Caroline Herrere, koja otkriva ramena.