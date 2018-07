Tijekom 65 godina provedenih na tronu, kraljici je uspjelo ono što njezinim prethodnicima nije

Iako u djetinjstvu vjerojatno nikada nije niti pomislila da će jednog dana vladati kraljevinom, a kamoli da će biti najdugovječnija europska vladarica, kraljici Elizabeti II dogodilo se upravo to. Za njezine 65 godina duge vladavine, ona je uspjela ono što mnogima prije nje - svojim je odlukama promijenila tijek britanske povijesti, ali i dopustila neke stvari, o kojima prijašnji vladari nisu niti pomišljali

'Znači li to da ćeš i ti biti kraljica jednoga dana?', upitala ju je Margaret , a na Elizabetin potvrdni odgovor, mlađa sestra joj je rekla: 'Jadna ti.' Elizabeta, baš kao ni Victoria i Elizabeta I. prije nje, nisu trebale niti postati kraljice, a prema riječima njezine majke, jedino što je željela svojoj starijoj kćeri je da se dobro uda i bude sretna u braku.

Davnog 10. prosinca 1936. godine tadašnja princeza od Yorka , Elizabeta, imala je tek 10 godina i s četiri godine mlađom sestrom Margaret bila je sama kod kuće u Hyde Parku . Plačni glasovi izvana, koji su uzvikivali: 'God Save the King', odnosno 'Bog neka čuva kralja', bili su jasan znak da je njihov ujak David, odnosno kralj Edward VIII, abdicirao zbog ljubavi prema rastavljenoj Amerikanki Wallis Simpson , a da na tron stiže njihov otac.

U veljači 1952. godine, netom nakon vjenčanja, princeza Elizabeta i vojvoda od Edinburga , medeni mjesec provodili su u Keniji , kada je do njih došla vijest o smrti njezina voljenog oca. Elizabeta je znala što to znači - princeza preko noći postaje kraljica.

No, sve se promijenilo abdikacijom Edwarda VIII, nakon čega se u potpunosti promijenio i život dviju sestara. Iz Hyde Parka obitelj je preselila u Buckinghamsku palaču kako bi bile uz oca, kralja Georgea VI .

Iako je i sam Winston Churchill smatrao kako Elizabeta nije niti najmanje spremna za tako važnu ulogu, jer je premlada, a uz to i ima malu djecu, ona ga je svim svojim postupcima demantirala. 2. lipnja 1953. godine na velikoj ceremoniji, Elizabeta je i službeno postala kraljica Elizabeta II. , a mediji su proglasili i novo razdoblje britanske povijesti.

Upravo vjera bila je ključna i u nekim odlukama vezanim ne uz Veliku Britaniju, već uz vlastitu obitelj. Unatoč tome što joj je sestra, princeza Margaret , bila neopisivo sretna i zaljubljena u Petera Townsenda , kraljica nije dopustila brak sa starijim i razvedenim muškarcem. Jedini uvjet, pod kojim bi se mogla udati, bio je da se odrekne svega vezanog uz kraljevsku obitelj, a Margaret to nije željela - umjesto ljubavi, odabrala je obitelj, i zapravo nesretna živjela do kraja života.

Kraljičina popularnost bila je u padu, a tome su doprinijeli i novi skandali u kraljevskoj obitelji - rastala se njezina kći, princeza Anne , koja se 1992. godine ponovno udala, ali ovoga puta u Škotskoj, budući da Engleska crkva to nije dopuštala. Od Sarah Ferguson rastao se i sin, princ Andrew, a propao je i brak prijestolonasljednika, princa Charlesa i princeze Diane .

No, da se razvedena osoba može ponovno vjenčati, u Engleskoj crkvi, trebalo je napraviti promjene u zakonu. 2002. godine i to je promijenjeno, ali samo u smislu da se osoba može ponovno vjenčati ako njezin ili njegov bivši supružnik više nije živ. Upravo to omogućilo je princu Charlesu da se vjenča sa svojom ljubavi iz mladosti, svojom dugogodišnjom ljubavnicom, Camillom Parker-Bowles, nakon što je njegova bivša supruga, princeza Diana, izgubila život u stravičnoj prometnoj nesreći.

Stoga ni ne čudi strah javnosti kada je princ Harry otkrio da je u vezi s Meghan Markle, američkom glumicom koja iza sebe ima propali brak. Nakon što su dobili blagoslov bake, kraljice Elizabete II, ali i Engleske crkve, tradicionalno vjenčanje, pred milijunskim auditorijem ispred malih ekrana, ali i desecima tisuća ljudi koji su potegli do Velike Britanije, Harry i Meghan izrekli su vjenčane zavjete i postali vojvoda i vojvotkinja od Sussexa.