Nakon što je prekinula vezu sa problematičnim komičarom Peteom Davidsonom, Kaia Gerber društvo najčešće provodi s prijateljima, no otkako je na snazi samoizolacija, većinu vremena provodi kod kuće s obitelji. A višak vremena odlučila je iskoristiti na najbolji mogući način

Kako je otkrila, vrijeme u samoizolaciji provodi fokusirajući se na zdravlje, ali i svoju sreću. 'Trudim se svim snagama da budem zdrava i izvana, ali i iznutra. To svi zaboravljamo. Guramo i idemo do iznemoglosti, nemajući vremena osvrnuti se i osluhnuti svoje tijelo i slušati njegove potrebe. Zapravo sam sretna što ovo vrijeme mogu iskoristiti baš za to - da poslušam svoje tijelo - i to je sada postalo dijelom moje rutine', otkrila je Kaia Gerber.