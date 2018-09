Nakon sedam mjeseci šutnje, Justin Theroux napokon progovorio o razvodu od Jennifer Aniston

Kada su u veljači napokon priznali da je njihovom dvogodišnjem braku došao kraj, nije bilo previše iznenađenja, osobito jer se vječito pisalo i nagađalo kako je Jennifer Aniston i dalje zaljubljena u svog bivšeg supruga Brada Pitta. Bilo kako bilo, i braku s Justinom Therouxom došao je kraj, a s odmakom od nekoliko mjeseci za medije je progovorio i on

Trebalo je očito proći dugih sedam mjeseci da se o svom razvodu napokon oglasi i on - bivši suprug Jennifer Aniston - Justin Theroux , koji je o svemu odlučio progovoriti za The New York Times . 47-godišnji glumac otkrio je, između ostalog, da se nisu razišli u lošim odnosima.

'Nismo umrli, niti smo jedno drugoga gađali sjekirama. Krenuli smo jednostavno svatko svojim putem prijateljski nastrojeni. Znam da vam je to dosadno, no poštujemo se previše da bi povrijedili jedno drugoga. No, ne mogu reći da mi sve to nije slomilo srce, iz razloga jer sam znao da naš odnos više nikada neće biti isti.'