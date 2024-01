Još nijednom pobjedniku Voicea to nije uspjelo: 'Ovo nikad nije viđeno...'

U protekle tri sezone showa 'The Voice' finala su uvijek bila tijesna, a proglašenja pobjednika prolazila s velikom dozom uzbuđenja i napetosti, no ove sezone kao da je sve bilo jasno već nakon polufinala.

'Skoro 70% ukupnog broja glasova Martinu! Ovo nikad nije viđeno... a to ne umanjuje da su svi ostali također odlični, već samo govori koliko je on poseban', 'Valjda je prvi put u povijesti Hrvatska ujedinjena u izboru pobjednika bilo kojeg pjevačkog natjecanja', 'Ovo je više od same pobjede... njegova pojava, lik, pjevanje, karizmatičnost, sve je tako unikatno. On je dokaz da kvalitetna glazba nikada ne gubi svoju vrijednost, pogotovo kad ju interpretira netko poput Martina. Velika je karijera pred tobom, mali veliki čovječe!', pisali su fanovi, ne krijući oduševljenje njegovim nastupima i karizmom: