Još jedan gaf Meghan Markle: Usred skandala s princem Andrewom hitno je obrisala fotografiju

Dok je kraljevska obitelj potresena odlukom kralja Charlesa III da princu Andrewu oduzme sve titule, Meghan Markle izazvala je novu kontroverzu. Naime, objavila je nasmijanu fotografiju na Instagramu upravo u trenutku kada je vijest o skandalu odjeknula javnošću, pa ju ubrzo obrisala

Dok su britanski mediji sinoć brujali o vijesti da princ Andrew gubi svoje titule i status u kraljevskoj obitelji, Meghan Markle izazvala je novi val rasprava objavom, a nakon toga i brisanjem fotografije na Instagramu.

Vesela fotografija Na profilu svog brenda As Ever, vojvotkinja od Sussexa podijelila je veselu fotografiju na kojoj se široko smiješi dok aranžira vazu s cvijećem. No, objava je ubrzo nestala s profila, navodno zbog neprimjerenog trenutka, jer se poklopila s vijestima o skandalu njezina suprugova ujaka, princa Andrewa.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

Buckinghamska palača potvrdila je da će Andrew ubuduće biti poznat samo kao Andrew Mountbatten Windsor, bez kraljevskih titula. U službenom priopćenju navedeno je da su 'cenzure smatrane nužnima' zbog skandala povezanog s Jeffreyjem Epsteinom, s kojim je Andrew, unatoč ranijim tvrdnjama, zadržao kontakte. Također je potvrđeno da će napustiti Royal Lodge u Windsoru, gdje je živio više od dva desetljeća. Obožavatelji vojvotkinje nagađaju da je objava možda bila unaprijed zakazana, ali je ubrzo uklonjena kako bi se izbjegla neprimjerena povezanost s objavom iz palače.

Napeti odnosi Povjesničar Andrew Lownie ranije je pisao o napetim odnosima između Meghan i Andrewa, tvrdeći da je on Harryju još na početku veze rekao kako 'brak neće potrajati ni mjesec dana', te je Meghan opisao kao 'oportunisticu' koja je, s tri godine više od supruga, 'prestara' za njega. Dok princ Andrew pokušava pronaći svoje mjesto izvan kraljevske strukture, Meghan nastavlja s promocijom svog lifestyle brenda As Ever. Ovaj tjedan predstavila je božićnu kolekciju, koja uključuje luksuzne mirisne svijeće i pjenušavo vino iz Napa Valleyja. Svijeća Signature No. 519, inspirirana njezinim vjenčanjem 19. svibnja 2018., miriše na marokansku metvicu, kardamom i čajne listiće, a opisana je kao miris koji 'dočarava svježinu engleskog sela'. Druga svijeća, Signature No. 084, nazvana po Meghaninu rođendanu 4. kolovoza, kombinira mirise vodenog lotosa, sandalovine i kalifornijskog maka te 'stvara osjećaj toplog zagrljaja' U ponudi se našlo i vino 2021 Vintage Napa Valley Brut, proizvedeno od pinota noira i chardonnaya, po cijeni od 89 dolara po boci.

Princ Andrew Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN





U isto vrijeme, kralj Charles III službeno je započeo postupak oduzimanja svih titula i počasti svome bratu. Izvori bliski palači tvrde da je odluka donesena isključivo po kraljevoj volji, bez pritiska vlade ili drugih članova obitelji. Andrew, koji živi u Royal Lodgeu zajedno s bivšom suprugom Sarah Ferguson, nije se protivio ovoj odluci. Ona će, nakon gubitka titule, ponovno biti poznata jednostavno kao Sarah Ferguson. Skandal koji ga prati ponovno je potaknut posthumnim memoarima Virginije Giuffre, žene koja je optužila Andrewa za seksualno zlostavljanje. U knjizi Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, Giuffre opisuje susrete s Andrewom u vrijeme dok je bila žrtva trgovine ljudima Jeffreyja Epsteina. Andrew je sve optužbe odbacio, ali je 2022. godine postigao izvansudsku nagodbu vrijednu milijune dolara.