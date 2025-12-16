Kate Middleton i princ William jednom su odlukom rasplakali susjede

Zamislite da živite svojim uobičajenim životom, a iznenada se u kuću do vas usele ni više ni manje nego princ William , Kate Middleton i njihova djeca. Upravo se to dogodilo stanovnicima okolice Windsora, gdje se kraljevska obitelj prošlog mjeseca preselila u Forest Lodge , prostrano imanje s osam spavaćih soba.

Preseljenje, koje je trebalo označiti 'novi početak', donijelo je, međutim, i niz neugodnosti njihovim susjedima .

Prema pisanju Mirrora, lokalno stanovništvo tvrdi da je otprilike 150 hektara nekada javno dostupnog zemljišta zatvoreno zbog sigurnosnih razloga, a mnogi su objašnjenje opisali kao 'sumornu stvarnost života uz kraljevske susjede'.

Ljudi koji su godinama redovito šetali šumom u sklopu Windsor Great Parka sada više nemaju pristup tim stazama, što je izazvalo nezadovoljstvo i tugu među mještanima koji su navodno čak i pustili suzu zbog čitave situacije.

Jedan mještanin rekao je za The Mirror da su radi zatvaranja šume svi 'bili uzrujani': 'Tamo sam sreo ženu koju sam prepoznao, a ona mi je rekla da je plakala kada je dobila e-poštu. Za ljude koji su tamo hodali godinama, to je tako tužno.'