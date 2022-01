Jennifer Lopez otkrila kako izgledaju njezini treninzi: 'Na putu da postanem još bolja'

Više od 8 milijuna ljudi iz cijelog svijeta pogledalo je video kojeg je 52-godišnja pjevačica i glumica, latino diva Jennifer Lopez objavila na svom Instagram profilu, a u kojem je otkrila kako izgledaju njezini treninzi zahvaljujući kojima ostaje u top formi

U kratkom videu Lopez koristi utege i radi vježbe za gornji dio tijela, nakon čega se prebacuje na klupu kako bi radila obrnute trbušnjake. Cijela snimka popraćena je njezinom pjesmom 'On My Way', koja bi se trebala naći u njezinom novom filmu 'Marry Me'.