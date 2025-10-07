Jennifer Lopez odala priznanje bivšem suprugu: Kao da je zaboravila sve ružno

Jennifer Lopez i Ben Affleck izazvali su pravu uzbuđenost na crvenom tepihu njujorške premijere filma ' Kiss of the Spider Woman '. Bivši supružnici pojavili su se zajedno, opušteni i nasmijani, pozirajući kao da među njima nikada nije bilo nesuglasica , što je potpuno razorilo očekivanja i oduševilo publiku u svijetu showbusinessa.

Dok je Jennifer promovirala svoj novi film u emisiji 'Today', uspješno je izbjegla odgovarati na pitanja o njihovom razvodu, no jednom od voditelja, Craig Melvinu, nije promaklo da spomene Bena Afflecka koji je ovaj put zaslužio priznanje kao izvršni producent novog filma popularne Lopez .

Jennifer se na pitanje nasmijala i istaknula kako bez Benove podrške i angažmana film ne bi ni nastao te mu je iskreno zahvalila na tome.

'Da nije bilo Bena, film ne bi bio snimljen. I uvijek ću mu odati priznanje za to. I da, stvari se događaju, moraš nastaviti dalje', komentirala je glumica osvrćući se na razvod.

Neočekivano zajedničko pojavljivanje na crvenom tepihu u New Yorku objasnio je i sam Affleck. Međutim, ono što su mnogi primijetili je neobično ponašanje, i nje i njega.

Stručnjak za govor tijela primijetio je da je Jennifer Lopez u prošlosti uvijek davala sve od sebe pozirajući na crvenom tepihu s Benom Affleckom, dok je on djelovao zamišljeno i distancirano, kao da mu takva javna pažnja nije po volji te je izgledalo kao da mu je neudobno u holivudskom sjaju kojem je Lopez prirodno gravitirala.