Jennifer Lopez odala priznanje bivšem suprugu: Kao da je zaboravila sve ružno

Glumica Jennifer Lopez nedavno je u emisiji CBS Sunday Morning opisala svoj razvod kao 'najbolju stvar koja joj se ikada dogodila', ističući kako ju je upravo ta promjena potaknula na osobni rast i razvoj, a sada je Afflecku i zahvalila
Jennifer Lopez i Ben Affleck izazvali su pravu uzbuđenost na crvenom tepihu njujorške premijere filma 'Kiss of the Spider Woman'. Bivši supružnici pojavili su se zajedno, opušteni i nasmijani, pozirajući kao da među njima nikada nije bilo nesuglasica, što je potpuno razorilo očekivanja i oduševilo publiku u svijetu showbusinessa.
Dok je Jennifer promovirala svoj novi film u emisiji 'Today', uspješno je izbjegla odgovarati na pitanja o njihovom razvodu, no jednom od voditelja, Craig Melvinu, nije promaklo da spomene Bena Afflecka koji je ovaj put zaslužio priznanje kao izvršni producent novog filma popularne Lopez.
Jennifer se na pitanje nasmijala i istaknula kako bez Benove podrške i angažmana film ne bi ni nastao te mu je iskreno zahvalila na tome.
'Da nije bilo Bena, film ne bi bio snimljen. I uvijek ću mu odati priznanje za to. I da, stvari se događaju, moraš nastaviti dalje', komentirala je glumica osvrćući se na razvod.
Neočekivano zajedničko pojavljivanje na crvenom tepihu u New Yorku objasnio je i sam Affleck. Međutim, ono što su mnogi primijetili je neobično ponašanje, i nje i njega.
Stručnjak za govor tijela primijetio je da je Jennifer Lopez u prošlosti uvijek davala sve od sebe pozirajući na crvenom tepihu s Benom Affleckom, dok je on djelovao zamišljeno i distancirano, kao da mu takva javna pažnja nije po volji te je izgledalo kao da mu je neudobno u holivudskom sjaju kojem je Lopez prirodno gravitirala.
Međutim, sada je Affleck promijenio pristup i na fotografijama djeluje znatno otvorenije i vedrije.
'Njegov osmijeh s otvorenim zubima ovdje sugerira da je uložen ogroman trud da bi se izgledalo veselo', objasnila je stručnjakinja za govor tijela za DailyMail dodavši kako energično ponašanje i široki osmijeh ukazuju na to da je glumac ipak nervozan.
'Kad je par znao 'čavrljati' na crvenom tepihu, često je bilo znakova koji su sugerirali da razmjenjuju neugodne riječi dok ga je ona nagovarala na neke romantičnije poze, ali ovdje izgleda da je Ben taj koji želi ugoditi novinarima, čak se okreće kako bi svoju bivšu nagovorio na razgovor 'nasamo' pred novinarima', komentirala je stručnjakinja Judi James.