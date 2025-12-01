JIM? KOJI JIM?

Jennifer Aniston na udaru kritika; svi pričaju o jednom njezinu potezu

N. Sa

01.12.2025 u 20:56

Jennifer Aniston i Jim Curtis
Jennifer Aniston i Jim Curtis Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia
Bionic
Reading

Holivudska miljenica Jennifer Aniston djelovala je pomalo odsutno dok je prošlog vikenda izlazila iz restorana Cafe Cluny u West Villageu u New Yorku. Poznatu glumicu paparazzi su uhvatili kako izlazi na ulicu ispred svog dečka Jima Curtisa, a jedna stvar svima je zapela za oko

Iz poznatog njujorškog restorana par je izašao odvojeno - Jennifer Aniston hodala je nekoliko koraka ispred svog dečka, hipnotizera Jima Curtisa, koji se kretao pomoću štapa.

vezane vijesti

Ono što je mnogima zapelo za oko je da slavna glumica nije pokazala niti najmanju empatiju prema svom dečku, niti ne pokušavajući pridržati mu vrata kako bi lakše izašao sa štapom.

Melania Trump sve je iznenadila ovim outfitima Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević montaža

No, s druge strane, činjenica da su ih na izlazu sačekali paparazzi vjerojatno je zasmetala Jennifer, zbog čega je ubrzala korak.

Jennifer Aniston
  • Jennifer Aniston
  • Jennifer Aniston
  • Jennifer Aniston
  • Jennifer Aniston
Jennifer Aniston Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER

Sve ovo dogodilo se tjedan dana nakon što je Aniston promovirala zajedno s Curtisom proizvode koji su dio glumičine linije proizvoda za kosu. Kako bi pokazala i isprobala proizvode, nanijela ih je na gustu, prosijedu kosu svog dečka, a zatim ga i pohvalila.

Par je svoju romansu započeo ljetos na Mallorci, a Aniston je prije bila u braku s Bradom Pittom (2000.–2005.) i Justinom Therouxom (2011.–2017.).

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SVE SE PROMIJENILO

SVE SE PROMIJENILO

Selidba Williama i Kate izazvala kaos u Windsoru: Stanovnici ogorčeni zbog novih mjera
SLAVLJENICA MIA

SLAVLJENICA MIA

Alen Vitasović objavio fotku svoje prekrasne kćeri pa poslao jasnu poruku
Nova pozicija

Nova pozicija

Adrian De Vrgna nedavno se oprostio od gledatelja na RTL-u, a sad je i službeno potvrđeno da radi u SDP-u

najpopularnije

Još vijesti