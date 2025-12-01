Jennifer Aniston na udaru kritika; svi pričaju o jednom njezinu potezu

Iz poznatog njujorškog restorana par je izašao odvojeno - Jennifer Aniston hodala je nekoliko koraka ispred svog dečka, hipnotizera Jima Curtisa , koji se kretao pomoću štapa.

Ono što je mnogima zapelo za oko je da slavna glumica nije pokazala niti najmanju empatiju prema svom dečku, niti ne pokušavajući pridržati mu vrata kako bi lakše izašao sa štapom.

No, s druge strane, činjenica da su ih na izlazu sačekali paparazzi vjerojatno je zasmetala Jennifer, zbog čega je ubrzala korak.

Sve ovo dogodilo se tjedan dana nakon što je Aniston promovirala zajedno s Curtisom proizvode koji su dio glumičine linije proizvoda za kosu. Kako bi pokazala i isprobala proizvode, nanijela ih je na gustu, prosijedu kosu svog dečka, a zatim ga i pohvalila.

Par je svoju romansu započeo ljetos na Mallorci, a Aniston je prije bila u braku s Bradom Pittom (2000.–2005.) i Justinom Therouxom (2011.–2017.).