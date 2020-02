Je li najveća zvijezda današnjice zaljubljena u Biebera? ‘Stalo mi je do njega više nego do ikoga u mom životu’

U finalu dokuserije 'Seasons', koja na YouTubeu otkriva pravu istinu o kanadskoj pop senzaciji Justinu Bieberu, kao jedna od gošća koja govori o njemu pojavila se i Billie Eilish, a njihovo prijateljstvo seže od prošlogodišnje Coachelle

Tako je Billie Eilish i u ovom video, o Biberu imala samo riječi hvale: 'Stalo mi je do njega više nego do ikoga u mom životu. Rekla bih da je sada puno bolje, a to me usrećuje jer doista mi je do njega stalo više nego do ikog drugog. Što god da napravi, ja sam u konačnici zbog njega neopisivo sretna.'