Je li na pomolu pomirenje: Ben Affleck želi natrag Jennifer Garner

Nakon što je Jennifer Garner napokon shvatila da više ničime neće moći spasiti brak s Benom Affleckom, krenula je dalje i odlučila pronaći novu ljubav. No, čini se da je upravo taj njezin potez osvjestio Afflecka, koji, navodno, sada silno želi svoju bivšu suprugu natrag

'Dala je cijelu sebe da spasi njihov brak i očajnički se trudila vratiti sve na staro, za dobrobit njihove djece, ali njih dvoje. Oprostila mu je i previše stvari i na kraju nije uspjela ništa promjeniti', otkrio je za US Weekly prijatelj blizak paru.

Iako su najavili razvod, papire nisu potpisali pune dvije godine, a Ben Affleck odlučio je krenuti dalje i to u vezi s producenticom Lindsay Shookus. No, nešto se očito promjenilo, jer, kako se šuška, sada je Affleck taj koji želi svoju bivšu suprugu natrag te je to čak otkrio svojim bliskim prijateljima.