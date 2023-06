Javni izljev nježnosti Ashtona Kutchera: 'Ja sam najsretniji čovjek na svijetu'

View this post on Instagram

U epizodi showa 'Our Future Selves' otktio je kako mu je country pjevač Kenny Chesney pomogao u počecima veza s današnjom suprugom.

'Prvi put kada sam rekao svojoj supruzi da je volim bilo je dok sam slušao pjesmu 'You and Tequila. Pojavio sam se pijan u njezinoj kući, u 2 sata ujutro, i počeo urlati: 'Poludio sam zbog tebe i tekile'. Onda sam joj rekao da je volim, a ona mi je uzvratila da to ne govorim ako to ne mislim: 'Hoćeš li me voljeti i ujutro kada se probudiš s glavoboljom'. Probudio sam se idućeg dana i rekao da je i dalje volim', otkrio je Kutcher.

Na samom početku 2012. počela je njihova romansa, koja je u početku bila vrlo ležerna i neobavezna. 'Mislili smo kao, samo se družimo. Idemo se zabaviti. Oboje smo samci. Oboje vjerujemo jedno drugome, sve je super', rekla je Kunis u jednom intervjuu i otkrila kako je njihova romansa zapravo bila nalik filmovima koje su oboje u to vrijeme snimali.