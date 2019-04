Japanska grupa MONO uskoro stiže u Zagreb

Japanska grupa MONO donosi u zagrebački klub Močvara 25. travnja svoju europsku turneju nazvanu 'Nowhere Now Here' koja prati studijski album objavljen u siječnju

Europski tour 'Nowhere Now Here' 22 koncerta s kojima će proći Nizozemsku, Njemačku, Poljsku, Češku, Austriju, Mađarsku, Bugarsku, Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Švicarsku, Belgiju i Veliku Britaniju. Na većem djelu nastupa kao specijalni gosti pridružuju im se norveški noise rock bend Arabrot te čelistica Jo Quail, što će biti slučaj i u Močvari 25. travnja.

U 10 albuma tijekom 20 godina rada MONO su uvjerljivo spajali najtiše i najkaotičnije djelova života u svojoj glazbi. Instrumentalna paleta započeta 1999. klasičnom rock postavom gitara – bas – bubnjevi do danas je evoluirala do upotrebe čak 30 različitih instrumenata, da bi na nadolazećem izdanju 'Nowhere Now Here' dodali i elektroniku, što je inspirirano ranijom suradnjom gitarista Takaakira Gota s Johnom McEntireom. Također, uz novi album dogodila se i prva dopuna postave – bubnjar Dahm Majuri Cipolla pridružio se standardnom trojcu Goto, Tamaki i Yoda. 'Nowhere Now Here' objavili su 25. siječnja, a produkciju je potpisao veliki Steve Albini.