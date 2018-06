Japandroids i The National nas u Zagrebu zagrijavaju za 5. SuperUho Festival

Završava promotivna prodaja festivalskih ulaznica!

Nakon kultnih The Sonicsa, koji su 13.2. u Vintage Industrial Baru pokazali da su i nakon više od 50 godina djelovanja još uvijek punokrvni rock'n'roll bend koji je svojim zvukom odgojio generacije, te Yo La Tenga, koji su nas svojom glazbenom magijom očarali 11.5. u velikoj dvorani Pogona Jedinstvo, došlo je vrijeme za zaključna dva događaja koja će nas zagrijati za peto po redu SuperUho.

Najprije će u utorak, 3.7., u Močvari fantastični kanadski rock'n'roll duo Japandroids još jednom demonstrirati zbog čega ih se smatra jednom od najvećih klupskih koncertnih atrakcija sjevernoameričkog kontinenta, čiji je rasprodani premijerni zagrebački koncert održan prije nepunih 6 godina proglašen jednim od događaja sezone. Nakon njih će na velikoj pozornici Šalate u utorak, 10.7., nastupiti vjerojatno najomiljeniji Amerikanci u Zagrebu, te jedan od vodećih suvremenih svjetskih rock bendova The National. Nakon što su svojim aktualnim albumom 'Sleep Well Beast' osvojili vrhove top lista diljem svijeta, a potom i svoj prvi Grammy, The National su zavladali glavnim pozornicama većine najvažnijih svjetskih glazbenih festivala. Pri tome nisu zaboravili Zagreb, jedan od gradova u kojima je njihova priča o uspjehu i počela, pa su među nizom festivalskih nastupa pronašli vremena i za ovaj 5. samostalni zagrebački koncert koji će se dogoditi nakon punih 5 godina izbivanja iz ovoga grada.