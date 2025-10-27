Sandra Bagarić i Darko Domitrović ukrali svu pažnju na jednoj zagrebačkoj premijeri

U Muzeju suvremene umjetnosti, a u sklopu Festivala europskog filma, održana je zagrebačka premijera kratkog igranog filma 'Samoća' ('Lonely'), autora Bobby Boska Grubica, koju nisu propustili ni brojni poznati
Bobby Bosko Grubic iskoristio je zagrebačku premijeru svog kratkog igranog filma 'Samoća', održaoj u sklopu Festivala europskog filma, da najavi i dugometražni film 'Urotnici'.
Upravo zbog njega u Muzej suvremene umjetnosti večeras su pohodili i brojni poznati Hrvati, iz svih društvenih sfera, no najviše pažnje ukrao je jedan dobro raspoloženi bračni par.
Operna pjevačica i glumica Sandra Bagarić u MSU je stigla sa suprugom, pijanistom Darkom Domitrovićem. U vatreno crvenoj kombinaciji Sandra uistinu nije mogla proći 'ispod radara', a pali su i selfiji sa suprugom.
Par je inače već 28 godina u sretnom braku i imaju dvojicu sinova, Lovru i Marka.