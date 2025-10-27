Sandra Bagarić i Darko Domitrović ukrali svu pažnju na jednoj zagrebačkoj premijeri

Bobby Bosko Grubic iskoristio je zagrebačku premijeru svog kratkog igranog filma 'Samoća', održaoj u sklopu Festivala europskog filma, da najavi i dugometražni film 'Urotnici'.

Upravo zbog njega u Muzej suvremene umjetnosti večeras su pohodili i brojni poznati Hrvati , iz svih društvenih sfera, no najviše pažnje ukrao je jedan dobro raspoloženi bračni par.

Operna pjevačica i glumica Sandra Bagarić u MSU je stigla sa suprugom, pijanistom Darkom Domitrovićem. U vatreno crvenoj kombinaciji Sandra uistinu nije mogla proći 'ispod radara', a pali su i selfiji sa suprugom.

Par je inače već 28 godina u sretnom braku i imaju dvojicu sinova, Lovru i Marka.