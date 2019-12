Jacques Houdek o Škori: 'Meni je bila iznimna čast podržati čovjeka u čije namjere vjerujem'

Jedan od naših ponajboljih vokalista sprema slavlje dječje nove godine 31. prosinca, a potom će u Vukovaru koncertom ispratiti 2019. i dočekati 2020. Posljednjih dana Jacques je strastveno podržao svog kolegu Miroslava Škoru u kampanji za predsjednika Republike Hrvatske, a sada je 'post festum' progovorio na tu temu

Jacques je u svojoj objavi na Facebooku čestitao na Miroslavu Škori na 'ostvarenom povijesnom izbornom rezultatu nezavisnog predsjedničkog kandidata, na odvažnosti i hrabrosti, na iskrenim namjerama za Hrvatsku'. Čestitao je pjevač i onima koji su glasali za njegovog kolegu.

'Meni je bila iznimna čast podržati čovjeka u čije namjere vjerujem, iz čijeg Programa iščitavam vrijednosti za koje se valja boriti! Jasno i bezuvjetno odlučio sam podržati svoga kolegu i time se neizmjerno ponosim. Svoj glas, na listiću i putem pjesme, dao sam zbog vjere u bolje sutra za svoju Hrvatsku! Ne skrivam svoj stav, uvijek vičem na nepravdu i ne bojim se javno podržati ispravna stremljenja ka temeljitim promjenama - to osjećam i svojom dužnošću kao javna osoba.

Veseli me veća izlaznost na ovim izborima, no i ona mora u budućnosti biti još veća - to je naše pravo i naša demokratska moć. Naposljetku, čestitam i izbornim pobjednicima prvoga kruga - to je, očito, volja našeg naroda, a svaki narod posljedično ima vlast kakvu zaslužuje! Nadam se, ipak, da će vam povijesni rezultat nezavisnog kandidata i ogromna podrška njegovih pristaša, biti snažan korektiv i podsjetnik da postoje ljudi koji razumiju i uočavaju sve što ne radite i propuštate raditi za dobrobit naroda koji vas bira i zbog kojeg jeste na svojim funkcijama! Bog vas blagoslovio!', poručio je Jacques.