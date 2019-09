Jacques Houdek o novom poslovnom pothvatu: 'Osjećam da moram prenositi znanje koje sam stekao kroz karijeru'

Jedan od najuspješnijih i najpopularnijih domaćih glazbenika, uskoro će uploviti u nastavničke vode. Iako mu to nije prvi put da svoje znanje prenosi na druge, rad u zagrebačkoj glazbenoj školi, posebno ga veseli. Jacques Houdek je za tportal pričao o svom novom poslovnom angažmanu kojeg će raditi s puno ljubavi, a dotakli smo se i glazbenih showova i njegovog preseljenja s obitelji u mirniji kraj

'Seminar će biti podijeljen u dvije grupe - junior i senior grupu. Prvi put ću imati priliku raditi s mlađim naraštajem od 9-14 godina, a u drugoj grupi od 15 godina na dalje su seniori i tu nema dobne granice. Slobodno se s povjerenjem mogu javiti svi koji žele poboljšati kvalitetu svog glasa i pjevanja. Seminar će trajati kroz cijelu školsku godinu i to kroz dva semestra. Radit će se zaista temeljito, od nulte točke krećemo, a to je pravilna tehnika disanja, postava glasa do finalne faze koja čak uključuje i studijsko snimanje, znači iskustvo u studiju, pred mikrofonom, na pozornici na našem završnom koncertu. Bit će to cijela sveobuhvatna glazbena priča koja traje kroz cijelu godinu', kaže Jacques.

Njegov pristup polaznicima se neće puno razlikovati od dosadašnjeg rada.

'Do sada nisam imao priliku otvoriti svoju školu pjevanja, uvijek sam samo bio gost predavač, najprije na MPA akademiji, a sad sam i ovdje. To je forma koja mi odgovara budući da odgađam otvaranje svoje škole u nedostatku vremena. Izvođač sam koji puno nastupa, putuje, snima, radi ne samo svoje projekte nego surađujem i kao glazbeni producent na projektu Roka Blaževića. Naprosto nemam dovoljno vremena da bih se stopostotno posvetio svojoj glazbenoj školi, a budući da je moja strast prema predavanju ogromna i stvarno sam se u tome našao te se sve više vidim u tome u budućnosti. Naprosto to moram raditi. Osjećam da moram prenostiti to znanje koje sam stekao kroz karijeru, edukaciju koju sam sam prolazio kad je riječ o pjevanju, tako da je ovo izvrstan kompromis koji mi savršeno odgovara', ističe.

Iskustvo mentora i člana žirija u showovima, mu je, kaže, neprocjenjivo.

'Taj rad ne uspoređujuem niti mislim da je puno različit od onog kojeg imam s mladim talentima. Naprosto svima njima pristupam na jednak način bez obzira koji su platformu izabrali za svoju realizaciju i pokušavanje ostvarivanja svojih snova. Bilo da je riječ o glazbenim showovima ili su me direktno kontaktirali i došli u školu. Doista svima pristupam s jednakom pažnjom jer to su mladi, talentirani ljudi koji imaju svoje snove. Nastojim im vrlo realno, iskreno ukazati na sve što je dobro i na čemu treba poraditi i uputiti ih u kojem smjeru bi trebsli ići. Često se dogodi da ljudima uspiješ otvoriti oči na pravi način, da im se poklope neke kockice koje nisu sami mogli niti su bili kadri složiti tako da je užitak prepoznati prave talente i usmjeriti ih u pravom smjeru. To je posebna nagrada i stvarno se njihovom uspjehu veselim kao svom', priznaje Jacques.

Kad je riječ o glazbenim showovima, oni su, ističe, njegovu karijeru svakako obilježili.

'Moram priznati da sam bio izuzetno uspješan i kad se sjetim prve i druge pobjede na showu 'Zvijezde pjevaju' sve do pobjede na 'Voiceu' i 'Zvijezdama' sa Ninom i Ilmom. Pokazalo se da mi showovi jako dobro idu i da imam snagu, dominaciju. Međutim ja uvijek naglašavam da to proizlazi iz ljubavi i čiste zainteresiranosti za glazbenu materiju. Mene zaista zanimaju glazbena estetika i ljepota. Uvijek to ganjam, osluškujem i sukladno tome to prepoznajem i onda se dogode lijepi rezultati pa iz showova nosim naljepše uspomene', rekao je.

Komentirao je i uspjehe pjevača nakon showova.

'Showovi uz sve ono pozitivno što nose imaju i manje pozitivne strane, a to je da ako je show izuzetno gledan kao prva sezona 'Voicea' koja je probijala sve rekorde gledanosti takvog formata, onda se gledatelji toliko vežu, kandidati uđu u njihove živote, tako da je pad neminovan. Mislim da oni najustrajniji, onima kojima je suđeno, oni nakarizmatičniji ostvaruju i rezultate i karijere. Možda im nakon showa čak i kreće prava borba. Showovi su u današnje vrijeme sjajna platforma za demonstraciju talenta pred velikim brojem gledatelja. A to što je kasnije teško, Bože moj, svima je teško bilo stvarati prve, druge i treće korake, a i danas nam je teško stvarati svaki novu pjesmu i doći do srca ljudi. Karijera kad joj se posvetiš u potpunosti ipak nosi svoju težinu i izazove i netko na to nije spreman, nije za taj posao. To je posebna disciplina u kojoj rijetki opstaju', poručuje.