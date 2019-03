Iznenadit ćete se: Lijepu Huljićevu kćer nikad niste vidjeli u ovakvom izdanju

Mlada glazbenica Hana Huljić, kćer Tončija i Vjekoslave Huljić, predstavlja svoju prvu autorsku pjesmu snimljenu u dvije verzije

Ovoj mladoj diplomiranoj skladateljici, glazba je doslovno u krvi. Najmlađa je članica uspješne glazbene obitelji Huljić koja je svoj talent naslijedila od roditelja, a znanje izbrusila na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

Simpatična glazbenica za tportal.hr je otkrila da je najveći kritičar samoj sebi.

'Najveći kritičar uvijek sam sama sebi ja. Nekada i previše. Možda sam zato toliko dugo pripremala ovu pjesmu, dok svaki njen aspekt nisam dovela do toga da budem zadovoljna rezultatom. Ne razmišljam trenutačno o albumu, idem korak po korak pa ću vidjeti gdje će me odvesti. Prestala sam planirati predaleko u budućnost, naučila sam da to ne ide tako i često krenemo nekim putem kojim prije nismo uopće planirali krenuti. Svakako bih voljela izdati što više pjesama, iz razloga jer ih imam potrebu pisati, pa evo zašto ne i realizirati', kaže Hana.

Što se tiče glazbenog ukusa kaže da sluša raznovrsnu glazbu.

'Iz svih područja uzmem ono što mi odgovara i od raznih stilova stvaram svoj. U različitim sam društvima pa pod različitim utjecajima dođem u doticaj i s klasikom, jazzom, pop i rock glazbom, world music-om i etnom... Volim i domaću i stranu glazbu. Ne fokusiram se na slušanje samo jednog glazbenog područja, a ovisi što ću taj dan poslušati i o raspoloženju. Obzirom da mi je to profesija, na žalost svaku pjesmu koju čujem momentalno u glavi i analiziram. To često i umori, pa mi odgovara tišina, jer mi je glava uvijek puna nekih zvukova. Veliki utjecaj na moj glazbeni odabir imao je brat Ivan, koji neprestano sluša glazbu i uvijek zna zanimljive informacije o svakoj pjesmi ili autoru, što me onda zaintrigira', rekla je Hana.