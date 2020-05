Televizijska lica informativnih programa na malim ekranima viđamo u ozbiljnijim, poslovnim kombinacijama pa se mnogi razvesele kad ih imaju priliku vidjeti u nekom ležernijem outfitu. Urednica i voditeljica Dnevnika Marta Šimić Mrzlečki svojim pratiteljima je pokazala kako izgleda kad - trenira

Urednica i voditeljica Dnevnika ranije je za tportal ispričala kako se bori sa stresom.

'Duboko udahnem i brojim do tri, nasmijem se i krenem dalje. Naučila sam to s godinama jer ima stvari koje ne mogu promijeniti, a ne želim da one mijenjaju mene. Jednostavno sam prihvatila to da neke stvari moraju biti takve i da mi nisu po volji, ali ne želim na njih gubiti živce, ludovati, vikati. Na kraju dana ionako shvatiš da ništa nije bilo vrijedno živciranja i da si samo sam sebi napravio štetu. I kada tako posložiš stvari, puno je lakše', kazala je.