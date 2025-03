Ivica Kostelić o detaljima drame: 'Biti najslabija karika u skupini za mene je bila nova situacija'

Nakon oproštaja od skijanja 2017. godine, Ivica Kostelić se upustio u razne podvige za većinu nezamislive. Od biciklističkih ultramaratona, ekstremnih ekspedicija, jedriličarskih utrka do odlazaka u najnepristupačnije dijelove, boravak u nemogućim uvjetima, nema što nije 'isprobao'. Na zadnjoj avanturi dogodio se incident u ponedjeljak 10. ožujka, no na sreću nije tragično završio. On i njegov francuski suputnik bili su u vodi satima, a pothlađene ih je pronašla i spasila crnogorska vojska.