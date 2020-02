Indira Levak pokazala dva potpuna različita modna lica: Koje vam se više sviđa?

Iako nije pobijedila na Dori, Indira Levak bila je dobro raspoložena, a pažnju je privukla i svojim upadljivim odjevnim kombinacijama.

Dora je završila. Pobijedio je Damir Kedžo s pjesmom 'Divlji vjetre', no to što nije pobijedila nimalo nije oneraspoložilo simpoatičnu Indiru Levak.

Kad se popela na pozornicu kako bi otpjevala pjesmu 'You Will Never Break My Heart' presvukla se u neosnki rozu kombinaciju koja je otkrivala njene duge noge i bujni dekolte.