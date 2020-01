Indira Levak o nastupu na 'Dori', Coloniji i kako održava liniju

Prošlu godinu će temperamentna Županjka pamtiti po nominaciji za Porin, sudjelovanje u izložbi 'Žene, ženama', koncertima za pamćenje, predstavila je široj publici i svoju kolekciju namještaja na InDizajn sajmu. Trenutno je Indira Levak fokusirana je skorašnji nastup na 'Dori' s pjesmom 'You Will Never Break My Heart' Branimira Mihaljevića za koju je sama napisala tekst

'Proteklih godina stalno se provlačila ideja o mom povratku na 'Doru', mnogi su komentirali kako je takva energija nešto što treba Hrvatskoj na današnjem modernom Eurosongu, koji posljednjih godina sve češće nagrađuje energiju, vesele, brze i zanimljive pjesme. Tako smo Branimir Mihaljević i ja, nakon pobjede u drugoj sezoni 'The Voicea' i ozbiljne suradnje nakon mog odlaska u solo vode, često razgovarali o 'Dori' s istim sjajem u očima. Na kraju smo sjeli u studio i primili se posla', ispričala je za Slobodnu Dalmaciju.

Svi znaju, kaže, što se od nje može očekivati na pozornici Dore, a to je dinamičan nastup ispunjen plesom i scenskom snagom. 'Vrhunski plesači, fenomenalni kostimi i moja prepoznatljiva energija već godinama su moj zaštitni znak, a tako će biti i u Opatiji', poručila je. Uživa, kaže, gledati Eurosong još od najranije mladosti, kada se Danijel Popović proslavio pjesmom 'Julie, a najomiljenija pjesma s Eurosonga, ali i nastup joj je od Ruslane 'Wild Dance'.

U Opatiji će, budući je riječ o natjecanju, odmjeriti snage i s bivšim bendom - Colonijom, no na tu temu nije htjela pričati. 'U mojoj glavi je trenutno isključiv fokus na rad s novim timom, stvaranje novog glazbenog izričaja i moj autorski rad. Naprosto uživam u svakom trenutku suradnje s Branimirom Mihaljevićem i slobodi odlučivanja koju trenutno uživam. Vjerujem da nominacija za Porin u kategoriji Najbolji album zabavne glazbe to i potvrđuje', izjavila je pitanje o bivššem bendu.